Dušan Galis oslavuje jubileum: Futbal mi chýba, rád by som sa vrátil!

Hoci sa trinásť rokov venuje politike, futbal mu prirástol k srdcu predsa len viac. Bývalý ligový i reprezentačný útočník, majster Európy 1976 a úspešný tréner Dušan Galis dnes oslavuje okrúhle 70. narodeniny. Rodák z Ružomberka síce časom vymenil dres a tepláky za oblek, no v poslaneckej lavici sa necíti až tak blažene ako pri zelenom trávniku.

Naposledy si futbal aktívne vychutnával v sezóne 2013/2014, keď si odskočil do Slovana Bratislava a získal s ním majstrovský titul. Galisa to ťahá späť k futbalu. „Veľmi mi chýba. Chodím na zápasy od prvej až po piatu ligu. Sledujem, čo sa dá. Ale stále to nie je taký pocit, ako keď človek môže zasahovať v pozícii trénera do diania. Futbal ma stále láka. Rád by som sa k nemu ešte vrátil. Ak tréner nájde s hráčmi spoločnú reč a presvedčí ich, aby prekonávali samých seba, potom s nimi môže dosiahnuť dobré výsledky,“ prezradil pre Nový Čas.

Ako hráč na seba upozornil už vo VSS Košice. Takmer dvojmetrový dlháň ničil súperov zo vzduchu i po zemi. S 21 gólmi sa stal najlepším ligovým strelcom. Aj to mu vydláždilo cestu do československej reprezentácie a neskôr i do Slovana. Bez Galisa by vtedajší národný tím vedený trénermi Ježkom a Venglošom zlaté medaily na ME 1976 nikdy nezískal. Práve Galis totiž rozhodol svojím gólom proti Angličanom (zápas na Tehelnom poli sa kvôli hmle opakoval na druhý deň) o postupe na šampionát.

„Aj keď som nakoniec v Juhoslávii nenastúpil, bolo to najkrajšie a najpamätnejšie obdobie mojej hráčskej kariéry. Tvorili sme perfektný kolektív, atmosféra okolo neho bola fantastická. Súdržnosť fanúšikov s nami nezabudnuteľná. Nie vždy sa darilo, ale vždy stáli pri nás a podporovali nás. Aj kultúra na štadiónoch bola úplne iná. Žiadne bitky, žiadne nadávky,“ spomína Galis.

Počas jeho sedemročného trénerského pôsobenia v Slovane sa belasí ocitli na futbalovom výslní. Odštartovali to ziskom historicky posledného federálneho titulu.

„Slovanistická rodina bola v tých rokoch neuveriteľne silná. Väčšinu kádra tvorili odchovanci. Chémia fungovala na sto percent. Na návštevy 35 - 40 000 divákov nikdy nezabudnem. Na futbal vtedy chodili aj páni Dubček, Kňažko, Čarnogurský, Mikloško... Všetci sme si navzájom fandili. Za dobrým futbalom stál celý národ. Až mi z toho teraz naskakujú zimomriavky.“

Do ďalších rokov želá zdravie sebe, celej svojej rodine, ale aj všetkým ľuďom. „Aby boli k sebe slušnejší a takí úprimní, ako sme tú spolupatričnosť cítili my, keď sme vybojovali federálny titul,“ dodal Galis.