Neuveriteľný výkon Michaloviec: Hráči DAC budú mať z výsledku nočné mory

Futbalisti Michaloviec pri premiér Jozefa Majoroša na poste hlavného trénera Zemplínčanov gólovo explodovali.

Odniesli si to hráči Dunajskej Stredy, ktorí od domácich inkasovali päť gólov už v 1. polčase sobotňajšieho duelu 16. kola Fortuna ligy. Michalovčania v sobotu dosiahli svoj najvyšší triumf v najvyššej domácej súťaži, keď Dunajskú Stredu zdolali 5:0 (5:0). Mourinho má za sebou premiéru s Tottenhamom: Krušné chvíle v závere zápasu Gólostroj domácich začal v 11. minúte Modibo Sidibé a poistku pridal v 27. minúte z pokutového kopu Peter Kolesár. Ešte pred prestávkou sa druhýkrát do listiny strelcov zapísal Sidibé gólom na 3:0, vzápätí si dal vlastný gól obranca Kristián Koštrna a v nadstavenom času druhýkrát skóroval aj P. Kolesár. Po zmene strán si Michalovčania ustrážili pohodlný náskok a vo Fortuna lige vyhrali prvýkrát od 21. septembra, teda po dvoch mesiacoch. Medzitým zaznamenali tri remízy a tri prehry. Dunajskostredčania si napriek prehre udržali 2. priečku v tabuľke, no ich odstup od vedúceho Slovana sa možno zvýši.

Iba bod za Dunajskou Stredou je po sobote Žilina, ktorá remizovala 0:0 na pôde Nitry. "Šošoni" síce mali územnú aj streleckú prevahu, ale brankára Dávid Šípoš neprekonali ani raz. Nitra napriek zisku bodu zostáva v tabuľke predposledná.

Trenčania v žilinskom "azyle" získali tri body v súboji s Trnavou. Postavou stretnutia bol ghanský útočník Osman Bukari, ktorý v 36. minúte strelil jediný gól duelu a tesne pred koncom zápasu dostal ho rozhodca po druhej žltej karte vylúčil.

Futbalisti nováčika súťaže FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa síce v domácom súboji so Zlatými Moravcami nestrelili ani jeden gól, získali však bod za remízu 1:1. Hostia sa ujali vedenia v 25. minúte zásahom Senada Jaroviča, po zmene strán si však dal vlastný gól Michal Pintér.

Šestnáste kolo skompletizujú ešte v sobotu súboje Ružomberok - Senica a Slovan Bratislava - Sereď.

Fortuna liga 2019/2020 - 16. kolo - sobota:

MFK Zemplín Michalovce - FC DAC 1904 Dunajská Streda 5:0 (5:0)

Góly: 11. a 40. Sidibé, 27. a 45.+ P. Kolesár (prvý z pok. kopu), 43. Koštrna (vlastný)

FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:1 (0:1)

Góly: 59. Pintér (vlastný) - 25. Jarovič



AS Trenčín - FC Spartak Trnava 1:0 (1:0) - hralo sa v Žiline

Gól: 36. Bukari, ČK: 87. Bukari (Trenčín) po druhej ŽK



FC Nitra - MŠK Žilina 0:0