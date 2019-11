Tínedžerka chcela väčšie pery: Z toho, čo sa jej spravilo na ústach, vás napne

Neskúsená kozmetička jej zohavila tvár. Stále len 18-ročná Angličanka z Wiganu v honbe za vysnívaným vzhľadom skončila v nemocnici s vážnou infekciou.

Mladučká Lauren Winstanley vždy chcela pôsobiť sebavedomo. Aj vďaka tejto túžbe trávila hodiny u kozmetičky. Posledná procedúra, pri ktorej si chcela dať injekciou zväčšiť pery, ju však vyšla oveľa drahšie ako plánovala.

„Mám veľa kamarátok, ktoré si to nechali urobiť, a vždy bolo všetko fajn,“ povedala. Keď si konečne našla vhodný termín a zaplatila 170 libier (197 €), začala cítiť v perách bolesť. Ako informuje Dailymail, to bol len začiatok dlhého trápenia tínedžerky.

Pery jej začali puchnúť a príšerne páliť. „Mala som nočnú, no v robote som sa nemohla sústrediť, hrozne to bolelo. Vždy, keď som sa pozrela do zrkadla, bolo to horšie.“ Po návrate z práce išla rovno spať. Prebudenie však bolo ako zo zlého sna. „Boli trikrát tak veľké, ako som chcela,“ spomína s tým, že si celý čas písala s vizážistkou, ktorá ju upokojovala, že opuch je bežný a skôr či neskôr zmizne. Nezmizol. Keďže sa jej stav zhoršoval, utekala do nemocnice. Tam ju prezreli a s krabičkou tabletiek proti bolesti a antibiotík poslali domov.

Stav sa jej však nezlepšoval. Pera bolela, otvárali sa na nej rany, začalo ju bolieť celé líce a brada. Preto sa vrátila naspäť do nemocnice. Tentokrát už v sanitke. „Lekári sa mi pokúsili vyčistiť pery od hnisu. Ten bol žltý a zelený, mala som ho plnú peru, líce mi mokvalo,“ povedala. "Vždy, keď som sa pozrela do zrkadla, bolo mi zle. Vždy som nebola sebaistá, no teraz som bola zhrozená.“ Podľa vlastných slov sa bála, že pery stratí úplne. „Keď mi lekár čistil pery, bolelo to tak, že som kričala, aby ma uspali.“

Fotky svojej infekcie teraz zdieľa na internete, aby poukázala na nebezpečenstvo podobných zákrokov. „Je dôležité, aby takéto procedúry robili zaškolení ľudia,“ apeluje na verejnosť Lauren. Sama dodáva, že kozmetička, ktorá jej pery „napichala“, bola zaučená len niekoľko mesiacov a nebola tak kompetentná na podobné zákroky.