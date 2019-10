Anastasia zomrela po tom, čo jej dala zubárka zlú injekciu: Šialené, čo počula mama cez dvere

Anastastia Sapronova nevštívila zubnú ambulanciu na klinike v ruskom meste Plavsk.

Zubárka Natalia Vasiliyeva chcela dať tínedžerke injekciu proti bolesti, lenže nemiesto toho jej vpichla amoniak. U Anastastie nastal anafylaktický šok. Dievčinu čakala v čakárni mama Natalia, ktorá z ordinácie počula ruch. ,,Počula som fackanie... Fackanie na líca. A počula som pokyn: ,Vygoogli to!´ Počula som to jasne, pamätám si to,“ povedala na súde podľa portálu Mirror. Vetu ,vygoogli si to´ mala doktorka skríknuť na sestričku.

Mama vbehla do ordinácie. ,,Nezabudnem na to do konca života. Vošla som, moje dieťa bolo veľmi bledé, prevracali sa jej oči.“ Anastasia jej ešte stihla povedať, že má strach a jej zle. Zubárka zavolala záchranku, ale stav dievčiny sa rapídne zhoršoval. Vpichli jej adrenalín, ale bolo prineskoro. V bezvedomí Anastastiu previezli do miestnej nemocnice a potom do väčšej, kde však na druhý deň zomrela.

Vasiliyeva bola odsúdená za lekársku nedbanlivosť na dva a pol roka domáceho väzenia a má zákaz pracovať ako zubárka. Rodine pripadá trest príliš zhovievavý. Vyšetrovanie ukázalo, že chyby spravila aj miestna nemocnica v Plavsku, ktorá určila zle diagnózu a tým aj liečenie anafylaktického šoku.,,Ani v nočnej more by vám nenapadlo, že obyčajná návšteva zubára skončí takto. Moja dcéra sa zubárov ani nikdy nebála,“ povedala užialená matka.