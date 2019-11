Slovenka pracuje v obchode: Na to, s čím sa pri kontakte s ľuďmi denne stretáva, už ani nemá slov

Keď pracujete s ľuďmi a ste s nimi v denno-dennom styku, veľa sa o nich naučíte.

Môže to isto potvrdiť aj táto Slovenka, ktorá je smutná z toho, ako sa z ľudí vytráca elementárna slušnosť a je skôr svedkom pohŕdania a ignorancie.

"Ahojte. Pracujem v obchode a neviem sa každý deň prestať diviť, kde sa stratili všetky základy slušnosti u ľudí. Minimálne 50 % ľudí nevie odpovedať na pozdrav, poprosiť ani poďakovať. A najviac ma zaráža, že ani ľudia vyššieho veku tieto základy slušnosti neovládajú. Často sa mi stáva, že namiesto odpovede na môj pozdrav pri vstupe človeka do predajne dostanem povrchný, povýšenecký pohľad typu, že ako som si vôbec dovolila pozdraviť milosťpani... Je toto normálne? Ľudia, zamyslite sa nad sebou. Pekný deň."

"Neplatí len pre obchody. Aj ľudia, ktorí pracujú v gastronómii, sú na tom rovnako. Niekedy to boli PAAANI čašníci, dnes sa k nim poniektorí správajú ako k poslednej špine," tvrdí Iveta. "To isté sa deje, aj keď príde rodina alebo nejaký pár do reštaurácie. Koľkokrát majú problém čo i len sa odzdraviť. A smutné je to, že tak učia aj deti. Celé zle," komentuje Ľubka. "Toto môžem len potvrdiť. Ale určite je to všade takto nielen v obchode. Často tí starší hovoria, že mladí sa nevedia pozdraviť ani poďakovať, no mne sa zdá, že skôr oni toto nevedia. Všade sa však nájde výnimka," reaguje Janka.