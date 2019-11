Okoloidúci našiel ležať dieťa na ulici: Malý anjelik († 2) sa stal obeťou streľby

Len dvojročné dieťa sa vo štvrtok stalo obeťou streľby, ku ktorej došlo v obci Glasgow Village neďaleko St. Louis v americkom štáte Missouri.

Náhodný okoloidúci našiel ležať dieťa na zemi a rýchlo privolal záchranku, pričom sa pôvodne domnieval, že sa dieťa zadusilo hračkou. Záchranári však neskôr zistili, že malé dieťa utrpelo strelné zranenia, a pokúsili sa mu zachrániť život. To sa však už nepodarilo a krátko po prevoze do nemocnice ho vyhlásili za mŕtve.



V tomto roku zahynulo po streľbe v St. Louis a jeho okolí už vyše dvadsať detí a tínedžerov, uvádza agentúra The Associated Press (AP).