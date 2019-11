Spevák Madej o spoločných kšeftoch s frajerkou: Úprimná odpoveď, s ktorou sa stotožní väčšina párov

Spevák Martin Madej (32) s priateľkou Paulínou Ištvancovou (26) sa vlani v lete po dvoch rokoch randenia stali rodičmi, keď sa im narodil vytúžený synček Markus.

Kým superstáristka si v súčasnosti užíva materské povinnosti, jej drahý hviezdi v skupine Fragile. Madej Novému Času najnovšie prezradil, kedy jeho láska chystá návrat na pódiá, a aj to, prečo dvojicu spoločne vystupovať zrejme nikdy neuvidíme!

Madej tvorí s Ištvancovou pár tri roky a v júni 2018 privítali na svete prvého synčeka Markusa. Spevák žne úspechy v zoskupení Fragile a jeho polovička sa plne venuje výchove ich chlapčeka. Martin, ktorý sa v mladosti preslávil piesňami Bobi či Ferrari, na svoju lásku nabonzoval, že sa z materskej naspäť do práce tak skoro nechystá.

Či to bude spev, alebo novinárčina, ktorú vyštudovala, je navyše vo hviezdach. „Ona je šikovná vo všetkom. Dôležité je, aby ju to bavilo. Budem sa na ňu rád pozerať, ako jej to ide,“ povedal Novému Času Madej.

Ten na otázku, či si nechce svoju Paulínku vziať k sebe ako spevácku partnerku, odpovedal bleskovo: „Aj by som rád, ale bojím sa, aby toho spoločného času nebolo priveľa... Je v mojom okolí veľa takých párov, ktoré sa ľúbili, a keď začali spolupracovať, nedopadlo to dobre,“ zaskočil nás umelec, ktorý však to, že by zaľúbenci v budúcnosti spoločne na pódiu predsa len vystúpili, úplne nevylučuje.