Podvod s narodeninovou oslavou Hryca má dohru: Nové trestné oznámenie na vicestarostu Karlovej Vsi

Svoj boj nevzdáva! Andy Hryc (69) sa už dva roky naťahuje s moderátorom Andrejom Wallnerom (39). Spíker totiž zorganizoval hercovi narodeninovú oslavu, kam pozval viacero osobností nášho šoubiznisu.

Iróniou pritom bolo, že na párty volal aj ľudí, ktorí ležia Andymu v žalúdku. Hryc sa teda pustil do boja, keď na Wallnera podal trestné oznámenie za trestný čin podvodu a krádeže, ktoré však polícia zmietla zo stola.

Herec sa však ohradil a Novému Času poskytol dôkazy, podľa ktorých má mať vo veci prsty aj podnikateľ a vicestarosta Karlovej Vsi Braňo Záhradník (46).

Údajná oslava Hrycových narodenín sa odohrala v novembri 2017. Spíker Wallner, ktorý je aj imitátor, napodobnil Andyho hlas a volal osoby, s ktorými si umelec nemá čo povedať. „Vyzval som ich, aby sa mi verejne ospravedlnili a odškodnili ma. Oni to odmietli, tak som to dal advokátom,“ povedal Andy, ktorý podal na moderátora trestné oznámenie. Po roku a pol vyšetrovania polícia zmietla celý prípad zo stola.

„Definitívne to zastavili. Že o nič nejde, a keď sa cítim ukrivdene, nech podám občiansku žalobu,“ dodal herec, ktorý tak okamžite napísal sťažnosť. Hryc tvrdí, že Wallner bol len „figúrka“ a za všetkým má stáť podnikateľ a vicestarosta Karlovej Vsi Branislav Záhradník. „Pred dvoma rokmi sa zrodil jeho internetový portál, ktorý má pod palcom firma pána Záhradníka. A práve jej logo a heslo boli aj na darčeku, ktorý dostali pozvaní hostia,“ vysvetlil Andy.

„To už je vrchol! Potrebovali si len urobiť reklamu a zviditeľniť sa tak, aby ich to stálo čo najmenej peňazí,“ uviedol Hryc, ktorý podal trestné oznámenie najnovšie na Záhradníka. „Prečítal som si zápisnice, kde pod prísahou ako svedok tvrdil, že počul, že Wallner niečo chystá, ale že on s tým nemá nič spoločné a nijako sa na organizácii nepodieľal,“ pridal Andy.

Na zá­klade toho teda prípad zamietli, no herec policajtov upozornil na jednu závažnú vec. „Keď svedok klame v prospech niekoho, kto je stíhaný, spácha trestný čin krivej výpovede. Oni k sťažnosti uviedli, že si nevšimli, že Záhradník klamal. Tak to vyčlenili na nejaké iné konanie, rozdelili to a teraz ho idú vyšetrovať.“

Nechápu ho

Naopak, spíker to vidí inak a hercovi nerozumie. „Pokiaľ mi je známe, žiadne trestné oznámenie na mňa nebolo a orgány údajne zistili, čo sme od začiatku tvrdili, že išlo o recesiu. Čiže žiaden trestný čin, ako tu niekto stále tvrdí a nezmyselne útočí. Niekto chcel z toho evidentne stoj čo stoj vytĺcť nehorázne peniaze,“ napísal nám Wallner s tým, že žiadna škoda nikomu nevznikla. Darčeky chcel podľa vlastných slov odovzdať, no hostia sa zhodli, že keď oslávenec neprišiel, nič si nezaslúži.

Samotný Záhradník sa voči tvrdeniam bráni. „Polícia po rozsiahlom prešetrní rozhodla, že nešlo o trestný čin. Akciu organizovala firma, ktorej nie som konateľom ani spoločníkom. Na akcii som sa zúčastnil ako súkromná osoba na pozvanie pána Wallnera. Pán Hryc sa ma opakovane snaží do celej svojej konštrukcie zatiahnuť, ale to odmietam.“