Škandál reštaurácie slávneho šéfkuchára: Česká youtuberka má kvôli nim dojazvenú tvár a oni spravia toto?!

Koncom septembra 2018 navštívila krásna česká youtuberka Týnuš Třešničková s priateľom reštauráciu slávneho šéfkuchára v Istanbule.

Fotogaléria 18 fotiek v galérii

Svetoznámy kuchár a vlastník najznámejšej siete steakových reštaurácií Nusr-Et sa volá Nusret Gökçe, no známejší je pod prezývkou Salt Bae. Vlastní po svete viacero podnikov, do ktorých chodia aj celebrity.

No a pred viac ako rokom počas nepodarenej ohňovej šou v reštaurácii zasiahli plamene práve Týnuš a jej priateľa. Viktor utrpel popáleniny na 15% tela a krátko po incidente sa vrátil do Česka. Youtuberka bola popálená na 35%-tách, hlavne na tvári, oblasti krku, hornej časti tela a rukách. Sčasti šlo o vážne popáleniny 2. stupňa s hlbokým zásahom do štruktúry kože.

Podstupovala liečbu a z tureckej kliniky sa do Česka vrátila až po dlhých 9 mesiacoch. Týnuš teraz v najnovšom videu odhalila, ako sa zachovala slávna reštaurácia. ,,Súdime sa, bude to na veľmi dlho," povedala, pričom hovorila aj za svojho dnes už expriateľa Viktora.

Rozčarovaná Týnuš sa o sebe dočítala, že si z odškodného kúpila auto a že sa má vlastne dobre, lebo žije z peňazí, ktoré jej slávna reštaurácia vyplatila. Nič z toho však nie je pravda. ,,Uvediem vás do reality, ja som nevidela ani korunu, ani od poisťovne, ani od pána majiteľa reštaurácie. Bude to na veľmi dlho, tie peniaze uvidím tak o 5 rokov, ak vôbec nejaké uvidím," prekvapila mladá žena. Nehoda jej obrátila život naruby a dojazvila tvár či krk, no slávnemu šéfkuchárovi odškodniť mladú ženu nenapadlo.

,,My sme sa s tou reštauráciou a s pánom majiteľom chceli vyrovnať mimosúdne, ale oni to úplne odmietli. Takže ostáva súdna varianta, ale to je na dlho, lebo je to v Turecku, vypočúvali sa rôzni svedkovia..." ozrejmila Týnuš s tým, že ju polícia vypočúvala pár dní po incidente v nemocnici a vypovedali aj ostatní hostia z reštaurácie. S expartnerom si najali právnicku firmu v Česku aj v Turecku, čo ich stojí množstvo peňazí.

Týnuš tiež šokovala informáciou, ako sa personál reštaurácie zachoval po nehode. ,,Kým stihla doraziť polícia, tak oni tam všetko poutierali, poupratovali a vlastne zamietli po sebe tie dôkazy. Takže keď došla polícia, nemala čo vyšetrovať, nemohli odobrať vzorky tej kvapaliny. Takže sme ich zažalovali za ďalšiu vec a to manipulovanie s dôkazmi," povedala. ,,Človek si povie, že (šéfkuchár Salt Bae, pozn. red.) má niekoľko reštaurácií po celom svete, má veľmi veľa peňazí, tak predsa by ho nebolelo nejaké odškodné. Ale očividne je to úplne inak," hovorí zjazvená youtuberka.