Speváčka Nicole Scherzinger zbalila ďalšieho športovca: Fešák sa snaží preraziť aj v šoubiznise

Do tretice športovec! Nicole Scherzinger (41) po vzťahoch s jazdcom formuly 1 Lewisom Hamiltonom (34) a tenistom Grigorom Dimitrovom (28) randí s bývalým ragbistom Thomom Evansom.

Pikantné je, že Nicole je porotkyňou v speváckej súťaži X-Factor Celebrity a Thom sa v nej snaží preraziť so skupinou Try Star. Tú okrem neho tvoria ešte ďalší dvaja speváci. Svoj vzťah sa snažia tajiť, no teraz o ňom informoval denník The Sun. V šou si už aj diváci všimli ich flirtovanie. Po jednom horúcom vystúpení Thomovej skupiny Nicole vyhlásila: „Chcem sa pri nich vyzliecť donaha!“ Fotogaléria 14 fotiek v galérii

Na to ju Simon Cowell upozornil: „Žiadni ďalší športovci!“ Narážal na jej predchádzajúce stroskotané vzťahy. Okrem toho, že si vyberá športovcov, je Američanka Nicole zjavne zaťažená aj na európskych mužov - Lewis Hamilton je Brit, Grigor Dimitrov je Bulhar a Thom Evans je Škót. Hral aj za reprezentáciu, ale jeho kariéru ukončilo zranenie. Teraz to skúša v šoubiznise.

Thom Evans Otvoriť galériu Thom Evans Zdroj: instagram

škótsky ragbista

vek: 34

výška: 188 cm

majetok: 900-tisíc eur

Nicole Scherzinger