Emilia Clarke ľutuje nahé scény v Hre o tróny: Tvrdí, že k nim bola donútená

Herečka Emilia Clarke vďačí za slávu roli v seriáli Hra o tróny. Jej Daenerys pritom fanúšikov ťahala k obrazovkám aj tým, že bola dosť často úplne nahá.

Tridsaťtriročná hviezda by ale dnes už také scény nenakrúcala. Bola k nim donútená psychickým vydieraním. Producenti ju podľa jej tvrdení začali masírovať rečami typu: ,,Predsa nemôžeš sklamať milióny svojich fanúšikov."



,,Som si teraz oveľa viac vedomá toho, čo je mi príjemné a čo mi nevadí, keď robím. Koľkokrát som na tom natáčaní bojovala a potom povedala, ,Nie, budem zakrytá´. A oni hovoria ,Predsa nechceš sklamať svojich fanúšikov Hry o tróny´. Odpovedala som ,Choďte do riti!´" priznala teraz Emilia, ktorá sa vo svojom novom vianočnom filme Last Christmas už vyzliekať nemusela. Pri nakrúcaní Hry jej vraj najväčšou oporou bol kolega Jason Momoa, ktorý hral Khala Droga.