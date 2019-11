Z nechtového štúdia si odniesla viac než manikúru: Pohľad na prsty ženy nie je pre slabé žalúdky

Chcela dokonalé nechty, trpko oľutovala. Pri pohľade na ruky sa žena neubránila slzám.

Bethany, ktorá odmietla zverejniť svoje priezvisko, si neodniesla z nechtového štúdia len novú manikúru, ale aj niečo naviac. Žena zo Severnej Karolíny tvrdí, že pri skrášľujúcej procedúre chytila plesňovú infekciu. Manikérka vkladala prst ženy do prášku, ktorý následne pretrela gélom. Postup sa niekoľkokrát zopakoval na dosiahnutie požadovaného výsledku. Prášok však nepoužila len na Bethany, ale aj iné ženy a tak sa mohla preniesť infekcia.

Týždeň po návšteve salóna prežívala Bethany muky. Prsty jej napuchli a v okolí nechtov začali krvácať a hnisali. "Najskôr som si všimla len malé ranky okolo niekoľkých nechtov. Vyskúšala som krémy, namáčala som ich do alkoholu aj peroxidu, no len sa to zhoršilo," posťažovala sa v televízii WFMY News 2. Lekár jej diagnostikoval plesňovú infekciu, ktorú mohla spôsobiť spomínaná manikúra.

Američanka poskytla médiám aj fotky svojich nechtov, aby varovala ostatné ženy. Na snímkach vidieť, že jej prsty sú neuveriteľne opuchnuté, krvavé a zahnisané. Bethany po tejto skúsenosti prisahala, že do nechtového štúdia už nikdy nevstúpi.