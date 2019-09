Problém, ktorý často prehliadame, ho stál život: Alex († 18) trpel pár dní pred smrťou v ukrutných bolestiach

Bežný problém sa mu stal osudným! Lekári sa začali venovať mladíkovi, až keď bolo prineskoro.

Alex Haes († 18) sa v noci zobudil na neznesiteľnú bolesť nohy. Otec ho zobral do nemocnice v austrálskom meste Broken Hill. Z pohotovosti ich poslali domov so slovami, že vyšetrenie spravia až ráno. Na druhý deň prišli, no lekári boli príliš zaneprázdnení a jeho výsledky si nikto nepozrel, informoval portál Daily Mail. Do nemocnice sa vrátili až večer, kedy dostali prvé odpovede. Podľa lekárov mal len roztrhnutú šľachu.

Alexove bolesti sa stupňovali a prosil otca, aby ho opäť odviezol do nemocnice. Jeho stav sa natoľko zhoršil, že nebol schopný chodiť. Na personál s invalidným vozíkom čakali 25 minút. Tínedžer zatiaľ strácal vedomie a nebol schopný hovoriť. Až vtedy začali lekári venovať pozornosť jeho celkovému stavu a nie len nohe. Výsledky nových testov ukázali, že mladík mal v tele infekciu, ktorá ho pomaly zabíjala. Do tela sa mu dostala cez necht na nohe a napokon spôsobila zlyhanie obličiek.

Lekári začali boj o Alexov život. Zabezpečili prevoz do nemocnice s lepším vybavením, no v helikoptére ho museli resuscitovať. Napriek snahe doktorov, zomrel tínedžer o niekoľko hodín.

Zdrvení rodičia sa rozhodli prehovoriť dva roky po tragédii a upozorniť na žalostný stav zdravotníctva vo vidieckych oblastiach. "Zaobchádzali s našim synom, akoby nestál za nič," cituje ich slová portál ABC. Lekári, ktorí bojovali o Alexov život, priznali, že smrť mladíka ich neustále prenasleduje. "Mladý muž zomrel v podstate kvôli infekcii nechtu na nohe," povedala bývalá detská lekárka Kerrie MacDonald.