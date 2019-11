Ako sa nám žilo za socializmu? Takto sa zmenili ceny a platy

Ako sme žili? Koľko sme zarábali a čo sme si mohli zo svojich platov dovoliť? Nežná revolúcia priniesla podstatné zmeny v ekonomike a v cenotvorbe potravín, spotrebného tovaru či nehnuteľností. Je fakt, že životnú úroveň nemôžeme odmerať jedným alebo dvoma štatistickými ukazovateľmi.

Pocity zdravia či šťastia, ktorými často hodnotíme kvalitu svojho života, vyčíslime asi len sotva. Niektoré ukazovatele napriek tomu stoja za povšimnutie.

Takto sa zmenili ceny

Otvoriť galériu Takto sa zmenili ceny. Zdroj: Poštová banka a Štatistický úrad SR

V priemere zarábame o 30% viac

Priemerná mzda v roku 1989 dosiahla 3 142 korún. Keby sme túto sumu prepočítali konverzným kurzom, vyšlo by nám, že v priemere sme zarábali 104 eur. Napríklad minulý rok to bolo takmer 10-krát viac, lenže takto to nefunguje.

Musíme vziať do úvahy aj vývoj cien a tie do roku 2018 vzrástli až osemnásobne. Najvyššiu výpovednú hodnotu má preto vývoj reálnych miezd - nominálnych miezd očistených o infláciu.

Oproti roku 1989 Slováci reálne zarábali viac až v roku 2007, a aj to len o necelé tri percentá. „Pre porevolučné 90. roky bol typický výrazný prepad reálnych miezd, ktorý bol daný vysokou, dvojcifernou infláciou,“ pripomína analytička Poštovej banky Jana Glasová.

Minulý rok reálny platový rozdiel oproti roku 1989 dosiahol zhruba 30 percent. Niet pochýb, že v priemere sa máme lepšie ako vtedy. Platy mnohých Slovákov však nedosahujú úroveň priemernej mzdy, takže si môžu dovoliť menej.

Autá či elektronika stáli oveľa viac - Jana Glasová, analytička Poštovej banky

-Podstatne kratší čas potrebujeme dnes odpracovať aj na nákup tovarov dlhodobej spotreby. Napríklad na farebný televízor sme museli v roku 1989 pracovať sedemkrát dlhšie ako na LED televízor v dnešnej dobe. Viac dôvodov na úsmev majú aj motoristi. V roku 1989 sme na kúpu auta museli odpracovať až 29 mesiacov, v súčasnosti nám stačí 12 mesiacov. A aj napriek súčasnému cenovému rastu na ropnom trhu stále platí, že dnes tankujeme lacnejšie ako v roku 1989.

Trh s realitami

Kým do roku 1989 sa byty zväčša prideľovali zdarma, v súčasnosti ich cenu počítame v desiatkach až v stovkách tisícok eur, a preto si väčšina z nás musí vziať hypotéku. Na byt či dom preto musíme pracovať oveľa dlhšie a nehnuteľnosti patria k statkom, ktoré zdraželi najviac. Na druhej strane, čakanie v poradovníkoch sa stalo minulosťou, vznikol štandardný trh s bývaním a záujemcovia si môžu vyberať z podstatne širšej ponuky. Realitná únia SR zhrnula všetky podstatné informácie o bývaní za socializmu.

10 zaujiímavostí o bývaní

1. Väčšina ľudí žila v panelákoch

Panelová výstavba je rýchla a jednoduchá, v druhej polovici 20. storočia bola u nás najpoužívanejšou technológiou na výstavbu bytov. Uniformné panelákové byty stále tvoria veľkú časť bytového fondu. Kto by si v roku 1989 pomyslel, že o 30 rokov si ľudia budú brať na ne 30-ročné hypotéky?

2. Nedostatok bytov napriek masovej výstavbe

Získať bývanie za socializmu nebolo také jednoduché. Na byty, tak ako napríklad na autá, boli poradovníky. Ľudia na svoj byt museli čakať aj celé roky.

3. Realitný trh oficiálne neexistoval

Nájomníci štátnych bytov získali dekrét, t. j. právo na trvalé užívanie bytu. Kúpiť si ho však nemohli. Trh s bytmi prakticky neexistoval. Verejnosť ho mohla vnímať len cez riadkovú občiansku inzerciu v novinách, kde boli ponuky na výmenu bytu. Čierny trh s užívateľskými právami bol súčasťou hospodárskej kriminality.