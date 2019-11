Smutné správy z východu: Na hrebeni Belianskych Tatier vyčíňal orkán, škody sú fatálne

Silný vietor, ktorý sa prehnal v noci z 12. na 13. novembra územím Belianskych Tatier, napáchal značné škody aj v lesoch mesta Spišská Belá v Kežmarskom okrese. Ide o 50- až 80-ročné lesné porasty so stopercentným zastúpením smreka.

Ako informovala Paula Grivalská z Oddelenia životného prostredia na Mestskom úrade v Spišskej Belej, najviac stromov vietor vyvrátil a polámal v Ždiari, v lokalite Pomfy smerom k penziónu Tatra a ďalej smerom do Monkovej doliny. Podľa slov konateľa spoločnosti Lesy Mesta Spišská Belá Františka Pisarčíka je v uvedenej lokalite poškodených alebo zničených odhadom asi štyritisíc kubických metrov prevažne tenšej drevnej hmoty. Na ostatnom území mestských lesov vietor vyvrátil jednotlivo odhadom 500 kubických metrov drevnej hmoty.

Hnúšťa skončila pod vodou: Voda sa ženie po cestách ako potok

Víchrica, ktorá na hrebeni Belianskych Tatier dosahovala až silu orkánu, poškodila lesné porasty plošne, no na viacerých miestach boli osobitne vyvrátené a polámané aj ďalšie stromy. „Hlavnou úlohou pracovníkov mestských lesov bude túto kalamitu spracovať včas, ideálne do začiatku jarného rojenia podkôrneho hmyzu - lykožrúta. Zároveň je potrebné vyhovieť aj legislatívnym požiadavkám, ktoré stanovujú lehotu na spracovanie kalamity do šiestich mesiacov, aby sa zabránilo poškodeniu zostávajúcich lesných porastov,“ uviedol Pisarčík po zmonitorovaní stavu mestských lesov.

Ďalšou dôležitou úlohou bude podľa jeho slov kalamitné plochy vyčistiť a pripraviť ich na obnovu lesa umelým zalesňovaním. Vysadiť chcú v tomto prípade predovšetkým odolnejšie dreviny, ktoré sú vhodné na podmienky v danej lokalite, ako je napríklad buk, jedľa a smrekovec.