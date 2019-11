Ozdoba bojnickej Zoo sa rozlúčila so Slovenskom: Orangutan Kiran zbalil kufre a mieri do Ruska!

Pobalil si kufre a odišiel do sveta! Hviezdou bojnickej zoo bol dlhé roky podarený orangutan menom Kiran.

Desaťročný samec je prvým odchovom orangutana bornejského na Slovensku a medzi návštevníkmi sa tešil veľkej obľube. Rodičom bol však skôr na príťaž a preto bol najvyšší čas na založenie si vlastnej rodiny. Lásku i nových kamarátov napokon predsalen bude hľadať v Rusku!

Nezbedník Kiran si po desiatich rokoch balil kufre a chystal sa na pytačky do Moskvy. Chvíľu to vyzeralo, že sa sťahovanie do Ruska konať nebude. Teraz je všetko inak. „Na základe odporúčania koordinátora záchranného programu EEP pre orangutana bornejského Kiran opustil 12. novembra Národnú zoo Bojnice. Jeho novým domovom bude ruská zoo v Rostove nad Donom, kde by ho mal čakať Cezar, samec, ktorý sa narodil 27. 11. 2010 v Moskovskej zoo,“ informoval hovorca bojnickej zoo Jaroslav Slašťan.

Dúfajú však aj v nájdenie lásky pre slovenského orangutana. „Veríme, že v budúcnosti sa Zoo Rostov nad Donom podarí získať aj samicu, s ktorou Kiran vytvorí chovný pár,“ dodal.