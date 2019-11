Dangl po dlhom mlčaní prehovoril, prečo mu podpálili luxusné auto: Chceli zakryť stopy

Rozhodol sa prehovoriť! Herec a producent Dano Dangl (44) ostal v roku 2012 v poriadnom šoku, keď mu pred domom v Ivanke pri Dunaji do tla zhorelo luxusné auto Audi Q7.

Hoci sa dosiaľ nevedelo, kto v tom má prsty, nedávna razia Národnej kriminálnej agentúry vniesla do prípadu viac svetla. Polícia pripisuje príkaz na podpálenie auta mafiánovi z klanu takáčovcov Jozefovi Walzerovi. Dangl, ktorý dosiaľ na túto tému mlčal, Novému Času prezradil, ako prebehol predaj vozidla, s čím podľa neho táto kauza súvisí, i to, čo sa v jeho živote po tejto nepríjemnej skúsenosti zmenilo. Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Danglovo auto zhorelo do tla v zime pred siedmimi rokmi. V apríli 2013 Dano dostal oficiálnu správu s tým, že prípad bol vyšetrený a páchateľ je neznámy. Nedávna razia Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), pri ktorej zadržali a obvinili viacerých členov mafiánskej skupiny takáčovcov, však zopár vecí objasnila. Ako totiž uvádza vo svojom blogu novinárka Júlia Mikolášiková, za podpálením auta mal byť Jozef Walzer.

Mafián, v zločineckých kruhoch prezývaný Tatranka, mal producentovi predať auto, o ktorom sa neskôr dozvedel, že bolo kradnuté. Jeho podpálením mal poveriť svojich dvoch ochrankárov. „Neviem o tom, ale bol som v tejto veci ešte raz vypočúvaný. Predpokladám, že to bola NAKA, nebolo to v kancelárii, ale boli sme na káve. Ja som nemal čo skrývať, povedal som im, čo potrebovali vedieť,“ uviedol pre Nový Čas Dangl, ktorý Walzerovo meno poznal.

Auto z druhej ruky

„Áno, on mi predával to auto. Mali vtedy takú predajňu na Hraničnej ulici, bol to predaj exkluzívnych dovezených áut. Pamätám si, že to bola veľmi dobrá cena. Bolo to jazdené auto, audina bola vtedy dva alebo tri roky stará,“ upresnil producent, ktorý si však už nepamätá ani cenu auta, ani presnú výšku škody.

„Keď sa to stalo, bol som si istý, že to nie je kvôli nám, nemáme nepriateľov, nechápali sme, prečo. Postupom času sme pochopili, že v tom období horelo veľa áut, nielen naše. Tak sme si povedali, že to bolo zakrývanie nejakých stôp, že je to asi nejaký podvod s autami. Ale my sme sa tým vôbec nechceli zaoberať, bol to nepríjemný zážitok,“ dodal otvorene Dangl, ktorý si po tejto skúsenosti kupuje ojazdené autá už len u autorizovaných predajcov.