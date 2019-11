Martina Schindlerová žila roky po boku člena takáčovcov: Exmanžela speváčky zatkla NAKA!

Skončil v rukách polície! Posledných sedem rokov speváčky Martiny Schindlerovej (31) je zahalených rúškom tajomstva.

O jej súkromí preniklo len to, že sa tajne vydala a porodila dve deti. Na verejnosti sa odvtedy neukazovala ani sama, ani s manželom Kamilom Haršánym.

Práve meno jej muža má figurovať v klane takáčovcov v mafiánskych zoznamoch. Martina si svoje súkromie strážila a o vzťahu s otcom jej detí ani nemukla. Haršány má však toho na rováši až-až. Podľa našich informácií bol totiž medzi osobami, ktoré pred vyše dvoma týždňami zadržala NAKA za rozsiahlu trestnú činnosť. Meno Schindlerovej ex tak nie je v policajných kruhoch neznámym pojmom. Čo na to speváčka?

Schindlerovej exmanžel Kamil Haršány má patriť do zločineckej skupiny takáčovcov, ktorá je už dlho v hľadáčiku polície. Národná kriminálna agentúra preto podľa týždenníka Plus 7 Dní urobila pred dvoma týždňami zásah s krycím názvom Apač, pri ktorom zadržala 19 ľudí. Medzi nimi bol aj speváčkin bývalý.

„Sudca pre prípravné konanie dňa 30. októbra 2019 vzal do väzby 13 obvinených, medzi nimi aj osobu s iniciálmi K. H.,“ potvrdila hovorkyňa Špecializovaného trestného súdu Zuzana Zvalová. Vyzerá to tak, že meno Haršány figuruje v rozsiahlej trestnej činnosti. „Obvinenie bolo vznesené pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny podľa § 296 Trestného zákona a pre ďalšie trestné činy. Vec je v štádiu prípravného konania, kedy súd rozhodol o vzatí obvinených do väzby. Po doručení uznesenia stranám v konaní bude spis predložený Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky na rozhodnutie o podaných sťažnostiach obvinených proti uzneseniu,“ dodala Zvalová. Je teda isté, že exmanžel speváčky sa bude zodpovedať pred súdom. Nový Čas kontaktoval Schindlerovú, ktorá však k téme svojho exmanžela povedala jediné: „Absolútnou prioritou boli aj sú pre mňa záujmy mojich detí. A to je aj odpoveď na všetky vaše otázky.“

Veľký návrat

Martina sa po svadbe s Haršánym úplne vytratila zo spoločenského života. A hoci mala kariéru po SuperStar sľubne našliapnutú a predpovedala sa jej úspešná budúcnosť, dlhých sedem rokov o nej nebolo počuť. Veľký návrat ohlásila až tento rok, a to po minuloročnom rozvode s mužom, ktorý má figurovať v mafiánskych zoznamoch v skupine takáčovcov. Speváčka sa pomaly, ale isto začala vracať do šoubiznisu, vystupuje, nahráva nové pesničky. Vyzerá to tak, že jej opäť zavoňal šoubiznisový chlebíček. Ako už sama spomenula, jej hnacím motorom sú pre ňu jej deti - dcérka Martinka a synček Kamil a o tie sa musí postarať. A hoci Schindlerová poskytuje rozhovory ohľadne svojej znovurozbehnutej kariéry, o rokoch s exom hovoriť nechce a súkromie si stráži.

Kto sú takáčovci

Organizovaná skupina, ktorá v deväťdesiatych rokoch pôsobila najmä v hlavnom meste - v bratislavskom Ružinove, ale aj v Petržalke. Sústredili sa na výpalníctvo, služby v gastronómii, ale aj herne. Postupne prenikli aj do Trnavského a Nitrianskeho kraja. Po smrti zakladateľa skupiny Jána Takáča v júli 2003, zavraždení Róberta Pála a zastrelení Jozefa Surovčíka v Senci sa stal údajným bossom skupiny Ľubomír Kudlička.