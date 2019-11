Žena oslavuje každé výročie sobáša vo svadobných šatách: Dôvod vami otrasie

Nikdy na neho nezabudne! Žena si spomína na svojho zosnulého manžela každý rok, a to v šatách, v ktorých mu povedala áno.

Vanessa Lanktree (29) z Kanady je vdova, ktorá každý rok pózuje vo svadobných šatách. Spomína si tak na svojho zosnulého manžela, ktorý zomrel po dvoch rokoch manželstva.

Ženu hlboko zasiahlo, keď jej manžel Eric († 25) zahynul pred piatimi rokmi pri nehode na motorke. Vanessa, ktorá je zároveň aj fotografka, každý rok fotí seba vo svadobných šatách, aby si uctila pamiatku svojho manžela.

Zvláštne na celom príbehu je fakt, že Vanessa má 18 mesiacov nového priateľa Kurtisa (29), ktorému jej tradícia neprekáža. Tento rok to bol dokonca on, kto Vanessu vyfotil v slnečnicovom poli pri výročí jej manželstva. "Je to môj spôsob, ako osláviť a pripomenúť si ten špeciálny deň a uchovať si spomienku na Erica. Veľa ľudí chodí na výročie so svojím partnerom na večeru, ja to robím takto," vysvetľuje. "Bol mojím prvým priateľom, prvou láskou. Náš vzťah bol taký silný, že som o ňom nepochybovala. Smútok neodíde, iba si nájdete veci, ktoré vám pomôžu vyrovnať sa so stratou, napríklad oblečením si šiat," hovorí a dodáva: "Život sa nekončí a tlačí nás vpred. Stále chceme nájsť šťastie, kým sme tu. Viem, že Eric by nechcel, aby som bol nešťastná."