Majeský priznal veľký vnútorný boj, o ktorom nikto netušil: Sekne s herectvom?!

Minul sa povolaniu? Herec Marek Majeský (47), hviezda obľúbeného markizáckeho seriálu Horná Dolná, účinkoval v mnohých filmoch, seriáloch a jeho nezameniteľný hlas je známy aj z dabingu.

Herecký chlebíček ho nadštandardne živí už dlhé roky, ale, akosi mu ešte stále neprišiel úplne na chuť. Je teda otázne, ako dlho ešte zotrvá pri profesii, ktorá ho, ako sa zdá, už nenadchýna ako kedysi. Čo mu na herectve nevonia?

Majeský patrí nepochybne k najznámejším slovenským hercom. Jeho tvár je už stálicou televíznych obrazoviek a divadelných sál, avšak herecký chlebíček známemu hercovi nevonia tak, ako by sa mohlo zdať. Nie je tajomstvom, že si nielen Marek, ale aj ostatné hviezdy a jeho kolegovia zo seriálov, filmov či dabingu kráľovsky zarobia. Na revanš ich to však stojí veľa času nielen počas týždňa, ale aj počas víkendov či sviatkov. Toto povolanie si navyše vyžaduje celého človeka, čo môže byť pre niektorých náročné.

Medzi týchto hercov, zdá sa, patrí aj obľúbený Majeský, ktorý priznal, že by si už povolanie herca znovu nevybral. „To súviselo so socializmom, prečo som išiel na herectvo a na divadlo, ale dnes by som stopercentne tak nedopadol. Ale dnes, keby mi dal niekto otázku, či by som sa znovu chcel stať hercom, by som povedal, že už nie. Mňa to naozaj priťahuje iba v rámci tej doby, v ktorej som vyrastal, že to bola pre mňa oveľa väčšia možnosť slobody myslenia, prejavu, ako bolo v socializme možné. Dnes by som, myslím, išiel inou cestou,“ povedal vo Fun rádiu herec, ktorý chcel byť pôvodne archeológom. Odjakživa ho totiž veľmi zaujímali história a literatúra.

Nie je extrovert

Hoci Majeský vyštudoval VŠMU a stvárnil množstvo postáv vo filmoch, v seriáloch a v divadle, aj dnes v ňom vŕtajú pochybnosti, či si vybral správne povolanie. „Stále mi tá extrovercia, to herectvo nie je také blízke. Stále bojujem s pocitom, či som na správnej strane cesty. Nie som ten typ človeka, ktorý vyjde na javisko a vie improvizovať. Doteraz nie som žoviálny, extrovertný človek, mne sa to skôr tak stalo,“ dodal Majeský, ktorý je hviezdou nového filmu Amnestie a stálicou sitkomu Horná Dolná.