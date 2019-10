Kobielsky zarába na viacerých frontoch, no už mu dochádzajú baterky: Trpké priznanie

Melie z posledného! Herec Vlado Kobielsky (44) nie je len hviezdou markizáckych Oteckov, ale prsty má aj v mnohých ďalších aktivitách.

Okrem seriálov, filmov či dabingu ho zamestnáva aj biznis s nehnuteľnosťami a len nedávno získal aj nový kšeft v rozhlase. Zároveň je otcom nielen na obrazovke, ale aj mimo nej. Trojnásobný tato, umelec a podnikateľ v jednej osobe však sebakriticky priznal, že narazil na svoje limity a uvedomil si, že studnica jeho energie nie je bezodná. Kobielskeho vystrelil do výšin Panelák a seriálovú štafetu aktuálne ťahá v markizáckych Oteckoch. Herec však priznáva, že nával povinností ho už prevalcoval.

Ako uviedol, trikrát do týždňa chodí do posilňovne, to však nestačí. „Je to výborná psychohygiena, pretože sme partia ľudí z rôznych pracovných sfér a rozoberáme tam všelijaké témy, ktoré sa netočia len okolo hereckých problémov. Je osviežujúce stretávať sa s týmito ľuďmi a aj toto je vec, ktorá človeka udržuje pri zemi,“ povedal pre Volks­wagen Magazín Kobielsky, ktorý však vzápätí dodal, že je vyčerpaný: „Inak mám pocit, že energie mám čím ďalej, tým menej a práce stále rovnako. Z tohto vlaku sa však nedá vystúpiť. Buď idete, alebo si poviete – stačilo,“ prezradil v rozhovore herec.

Unavený už dva roky

Kobielsky pociťoval únavu už dávnejšie. „Nonstop nakrúcame nový seriál Oteckovia. A to mi zaberá maximum času. Nič iné nerobím, len behám medzi nakrúcaním, tréningami, po nociach sa učím texty,“ poznamenal Kobielsky pre Nový Čas pred dvoma rokmi, keď tancoval v šou Let´s Dance. Do obývačiek Vlado vstupuje aj v relácii Dobre vedieť, ako korporátny hlas stanice Doma, je známy z dabingu a nedávno získal aj kšeft v rozhlasovej rozprávke Peter a vlk.

Jeho pracovný kolotoč okrem televízie tvoria aj reality. Jeden z domov, ktoré má Vlado v Záhorskej Bystrici, núka na predaj. „Pane“ mu hovorí tiež vila neďaleko Bratislavského hradu a luxusný byt na Floride. Okrem toho je aj trojnásobným otcom. Hoci rozlietanému Kobielskemu dochádza „šťava“, popri preplnenom diári sa venuje aj manželke Alene a deťom Kristíne (14), Kláre (11) a najmladšiemu Krištofovi (1).