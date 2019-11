Sebavedomý Polášek si trúfa aj na titul: Bolo by to cennejšie ako vyhrať grandslam

Slovenský tenista Filip Polášek (34) nemá pred debutom v debli na Turnaji majstrov roztrasené kolená. S chorvátskym rovesníkom Ivanom Dodigom chcú v Londýne bojovať o najvyššie méty. Účinkovanie odštartujú v nedeľu o 19.00 SEČ duelom proti druhému nasadenému poľsko-brazílskemu páru Lukasz Kubot, Marcelo Melo.

Polášek má šancu napodobniť Miloslava Mečířa, ktorý sa v roku 1987 ešte za éry ČSSR po boku Tomáša Šmída tešil v londýnskej Royal Albert Hall zo zisku titulu. "Ak by sa nám s Ivanom podarilo získať titul, bolo by to super. Bolo by skvelé napodobniť Miloša. Vyhrať Masters je možno ešte cennejšie ako triumfovať na niektorom z grandslamových turnajov. Je tom osem najlepších párov na svete, ktoré musíte v rozhodujúcich momentoch zdolať. Trúfam si povedať, že momentálne patríme medzi Top 3 či Top 5. Vo väčšine zápasov sa zrejme rozhodne až v supertajbrejkoch," uviedol slovenský daviscupový reprezentant.

S Dodigom majú priaznivú bilanciu so všetkými tromi dvojicami, s ktorými sa stretnú v skupine Jonasa Björkmana. Nad Kubotom a Melom vedú na zápasy 2:1, nad juhoafricko-austrálskym tandemom Raven Klaasen, Michael Venus 2:0 a americko-anglický pár Rajeev Ram, Joe Salisbury zdolali vo štvrťfinále podujatia Masters 1000 v Paríži. Podľa Poláška to však ešte nič neznamená. "Očakávam veľmi vyrovnané súboje, postúpiť do semifinále nebude jednoduché. S Kubotom a Melom sme hrali dvakrát dva tesné sety a jeden supertajbrejk. Dvojicu Ram, Salisbury sme v Paríži zdolali po supertajbrejku," vyslovil prognózu deblový špecialista, ktorý je od pondelka člen elitnej svetovej desiatky.

Zverenec trénera Erika Csarnakovicsa je rád, že vysnívanú métu dosiahol ešte pre záverečným vrcholom sezóny. "Je dobré, že že už som v prvej desiatke a nemusím si hovoriť, kedy to konečne príde. Mojou výhodou je, že mi teraz ešte pol roka nepadajú body. Keby som odteraz šesť mesiacov nehral, tak by som bol asi jedenásty. Som azda v najlepšej pozícii zo všetkých hráčov na okruhu ATP pokiaľ ide o obhajovanie bodov. Mám ešte veľa priestoru posúvať sa ďalej a zlepšovať sa, to ma teší zo všetkého najviac."

Nadal pre problémy s brušným svalstvom odstúpil z podujatia v Paríži, no v Londýne chce zabojovať o jediný titul, ktorý mu v jeho bohatej zbierke úspechov chýba. Nadal má v skupine Andreho agassiho náročných súperov. Okrem obhajcu titulu Nemca Alexandra Zvereva a Gréka Stefanosa Tsitsipasa si skríži rakety aj s objavom sezóny Rusom Daniilom Medvedevom, ktorého zdolal v strhujúcom finále grandslamového US Open až po päťsetovej dráme.

Djokovič pricestoval do Londýna ovenčený titulom z Paríža. "Nole" má šancu zakončiť rok na mužskom tróne šiestykrát v kariére a vyrovnať rekord Američana Petea Samprasa. "Bola by to fantastická bodka za sezónou, ktorá bola veľmi úspešná. Vyhral som Australian Open i Wimbledon, triumf v Londýne by bol čerešničkou na torte," nechal sa počuť Djokovič, ktorý sa v skupine Björna Borga stretne so šesťnásobným víťazom turnaja majstrov Švajčiarom Rogerom Federerom, Rakúšanom Dominicom Thiemom i debutantom na Masters Talianom Matteom Berrettinim.



žreb turnaja majstrov v Londýne:

dvojhra

Skupina Andreho Agassiho:

Rafael Nadal (1-Šp.)

Daniil Medvedev (4-Rus.)

Stefanos Tsitsipas (6-Gréc.)

Alexander Zverev (7-Nem.)



Skupina Björna Borga:

Novak Djokovič (2-Srb.)

Roger Federer (3-Švaj.)

Dominic Thiem (5-Rak.)

Matteo Berrettini (8-Tal.)



štvorhra

Skupina Jonasa Björkmana:

Lukasz Kubot, Marcelo Melo (2-Poľ./Braz.)

Rajeev Ram, Joe Salisbury (4-USA, V. Brit.)

Raven Klaasen, Michael Venus (5-JAR/N. Zél.)

Filip POLÁŠEK, Ivan Dodig (8-SR/Chor.)



Skupina Maxa Mirného:

Juan Sebastian Cabal, Robert Farah (1-Kol.)

Kevin Krawietz, Andreas Mies (3-Nem.)

Jean-Julien Rojer, Horia Tecau (6-Hol./Rum.)

Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut (7-Fr.)