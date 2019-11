Tenisová kráska Ana Ivanovičová: Veľká spoveď o alkohole a sexe

Intímna spoveď! Bývalá svetová tenisová jednotka Ana Ivanovičová (32), ktorá si užíva slasti manželstva a materstva, v rozhovore pre britský Observer priznala, že počas kariéry nenávidela hráčske párty. „Také opíjanie nebolo nikdy pre mňa,“ povedala víťazka Roland Garros z roku 2008.

Srbská kráska sa na Tour objavila v roku 2006 a počas 13-ročnej aktívnej činnosti triumfovala aj na 15 turnajoch WTA, zahrala si vo finále Australian Open, Fed Cupu aj Hopmanovho pohára. Pred každým podujatím dostala pozvánku na večierok pre hráčov a sponzorov.

„Nikdy som nebola typom človeka, ktorý by chodil na večierky. Balili ma tam hlavne ženy, ale priznám sa, som dosť alergická na lesbičky, pretože milujem mužov,“ pokračovala Ivanovičová, ktorá nedávno oslávila 32. narodeniny. Aj keď jej veľkým snom bolo vyhrať Wimbledon, nikdy sa jej to nepodarilo (v roku 2007 bola v semifinále, pozn., red). Na otázku, čo by bola ochotná spraviť, aby vytúžený titul v minulosti získala, odvetila: „Dušu by som zaň nevymenila, pretože ju potrebujem. Ani svojich starých rodičov, lebo ich ľúbim. Ani psa by som nezjedla, ani nahá neskočila do Temže, ani nič podobné.“ Anin nemecký manžel Bastian Schweinsteiger (35) pred mesiacom ukončil svoju úspešnú futbalovú kariéru. S dvomi synmi sa presťahovali do luxusného domu v rakúskom Kitzbühele.