Slová, na ktoré čakali všetci: Bajrič poslal fanúšikom veľavravný odkaz

Hlboký výdych! Obranca bratislavského Slovana Kenan Bajrič (24) je po hororových chvíľach v zápase Európskej ligy proti Wolverhamptonu zdravotne v poriadku.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„Mám sa dobre, som pripravený,“ odkázal svojim fanúšikom po návrate domov, kde sa pre istotu podrobí ďalším kontrolným vyšetreniam.

Slovinského stopéra zasiahol pri snahe o nožničky kopačkou do hlavy mexický stredopoliar anglického tímu Raul Jimenez. Bajrič upadol nakrátko do bezvedomia. Ležal bezvládne na trávniku a nereagoval. Po takmer dvanástich minútach ho zdravotníci vyniesli z ihriska a sanitka previezla do nemocnice New Cross Hospital. V nej absolvoval sériu vyšetrení, ktoré nepreukázali žiadne komplikácie.

„Pozitívne je, že Kenan sa už vrátil na Slovensko. Verím, že všetko bude v poriadku,“ povedal tréner Slovana Ján Kozák mladší, ktorému bude Bajrič chýbať v dnešnom ligovom zápase na ihrisku Zlatých Moraviec.