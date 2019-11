Zmeny na trnavskom štadióne: Derby so Slovanom už na novom trávniku

Hamšík a spol. budú v sobotu poslednými, ktorí si na ňom zahrajú! Tréner reprezentácie Pavel Hapal (50) odmietol možnosť absolvovať posledný zápas kvalifikácie ME 2020 proti Azerbajdžanu na novom bratislavskom Tehelnom poli.

Ako dôvod uviedol zlý stav hracej plochy. Národný tím tak ostane verný trnavskému Štadiónu Antona Malatinského. Ani na ňom však nie je kvalita trávnika ideálna. V rámci plánovanej údržby Spartak hneď po kvalifikačnom súboji pristúpi k jeho výmene. Nepôjde o klasickú výmenu za nový koberec. Trnavčania sa rozhodli starý trávnik odfrézovať a vysiať nový. „Ide aj o finančné hľadisko. Toto je určite lacnejšia záležitosť ako položenie celkom nového koberca. Po vyfrézovaní trojcentimetrovej vrstvy ostane 80 percent koreňov na svojom mieste,“ povedal pre Nový Čas športovo-technický riaditeľ City Areny Branislav Kriška.

Donedávna najmodernejší futbalový stánok na Slovensku otvorili v roku 2015. Trávnik na ňom menili naposledy pred dvoma rokmi. Vtedy sa rozhodli pre inštaláciu tak­zvaného hybridného trávnika. Je zložený z dvoch druhov trávy. Časom sa však medzi ne dostala lipnica, jednoročný druh trávy, ktorý vytvára na ihrisku bledozelené fľaky. Podľa Krišku pokrýva lipnica v trnavskej aréne už skoro polovicu hracej plochy. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo príde v závere jesene k zmene. Počas leta, keď je na frézovanie najvhodnejšie obdobie, to neprichádzalo do úvahy. Spartak hral totiž v Európskej lige. Posledný tohtoročný domáci ligový zápas proti Ružomberku tak odohrá na neutrálnej pôde v Myjave alebo v Zlatých Moravciach.

Náklady na obnovu trávnika frézovaním by nemali prevýšiť 100-tisíc eur. Bohaté európske kluby si môžu dovoliť počas jedného roka vymeniť celý trávnatý koberec aj niekoľkokrát. Odhadovaná suma do pol milióna eur ich nijako nezruinuje. Hrať na vymenenom koberci sa môže po pár dňoch. Pri frézovaní a vysiatí nového trávnika je prestávka takmer trojmesačná. Úplne nový trnavský podklad by mal mať premiéru v polovici februára pri derby Spartak - Slovan.