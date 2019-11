Rodičovský verzus príspevok na starostlivosť: Ktorá dávka sa oplatí viac?

Máte dieťa do troch rokov, ktoré chodí do jasieľ alebo do škôlky? Asi ste v minulosti riešili, či naň poberať rodičovský príspevok alebo príspevok na starostlivosť. Od budúceho roka budú mať rodičia o jednu dilemu menej. Tzv. rodičák vzrastie natoľko, že druhý príspevok sa prakticky neoplatí. Čo sa zmení?

Kým príspevok na súkromnú škôlku je maximálne 280 eur, rodičák pre mamičky, ktoré predtým pracovali, bude až 370 eur. Ak poberáte prvú z dávok, nič vám nebráni „prestúpiť" na druhú z nich. „Samozrejme, príspevok na starostlivosť bude nutné dorovnať, inak stráca význam," reaguje riaditeľka Únie materských centier Daniela Konečná. Príspevok na starostlivosť má zmysel vtedy, keď musíte platiť súkromnú škôlku či vychovávateľku. Dnes je totiž o 60 eur vyšší ako rodičák. „Tiež sa oplatí rodinám, ktoré majú viac detí do troch rokov v súkromných zariadeniach, pretože sa poskytuje na každé dieťa, zatiaľ čo rodičovský príspevok sa poskytuje len jeden," pripomína hovorca ministra práce Michal Stuška. V septembri príspevok na starostlivosť poberalo len 2 900 Slovákov, kým rodičovský takmer 140-tisíc. Požiadajú o vyšší rodičovský Daniela Konečná, Únia materských centier - Samozrejme, príspevok na starostlivosť bude nutné dorovnať, inak stráca význam pre využitie v praktickom živote. Rodičia si určite uplatnia vyšší rodičovský príspevok. Ako ho dorovnať, či tiež dvojúrovňovo, je oriešok, ktorý musia zákonodarcovia vyriešiť a najmä zdôvodniť.