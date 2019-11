Ľudmilu zaskočili bizarné praktiky úradu práce vo Veľkom Krtíši: Tresty ako pre záškolákov!

Ponižujúce praktiky či súčasť programu? Ľudmila Bartoš (49) z Modrého Kameňa ostala nemilo prekvapená, keď si ju počas poradenského programu pre dlhodobo nezamestnaných začali fotiť.

Keď sa ohradila, pohrozili jej vyradením z evidencie. Šokovaná ostala aj z ceduľky s pokynmi, že ak bude meškať na program, bude musieť desaťkrát napísať - Budem chodiť načas. Nezamestnanú Ľudmilu zaradili do poradenského programu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) vo Veľkom Krtíši, ktorý trvá skoro tri mesiace.

Okrem potvrdenia účasti podpisom si však nezamestnaných fotia ako dôkaz, že sa na programe zúčastnili. „Toto je pre mňa nepríjemné a ponižujúce. Keď som namietala, povedali, že nemusím chodiť alebo sa fotiť, no vyradia ma z evidencie ÚPSVaR,“ povedala Bartoš. Na stene priestorov sedenia navyše visela ceduľa s pravidlami.

„Boli tam napísané príkazy ako v osobitnej škole. Hneď prvé bolo, že ak budeme meškať, musíme desaťkrát napísať - Budem chodiť načas. Prišlo mi to úplne dehonestujúce,“ doplnila Ľudmila. Od úradu nedostáva žiadny príspevok, no platia za ňu odvody do zdravotnej poisťovne. Podľa Jany Lukáčovej, hovorkyne Ústredia PSVaR, problém spočíva v nedostatočnej komunikácii zo strany úradu aj lektora kurzu, no problém vidí aj v negatívnom nastavení klientky.

„Ide o fotodokumentáciu práce skupiny. Fotografie sú súčasťou dokumentačnej aktivity. Klientka pred vstupom do poradenskej aktivity, v ktorej bola o potrebe vytvoriť fotodokumentáciu upovedomená, podpisom dohody vyjadrila svoj súhlas,“ uviedla Lukáčová a dodala, že každá skupina, ktorá začína poradenský program si vytvára svoje vlastné pravidlá a tie si potom spíše. „Pravidlá, ktoré klientka spomína, boli vytvorené predchádzajúcou skupinou a nedopatrením zostali zavesené na stene,“ uzavrela.