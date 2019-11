Záruka gymnázia za obvinenú z vraždy Tomáša († 16) pobúrila verejnosť: Juditinu školu chcú blokovať vlastnými telami

Nedokáže mlčať. Bývalý študent elitného Gymnázia Varšavská cesta v Žiline organizuje v polovici decembra verejný tichý protest a blokádu gymnázia.

Škola totiž poskytla spoločenskú záruku za obvinenú prváčku Juditu (16), ktorá podľa polície na smrť dobodala spolužiaka Tomáša († 16). Posledné chvíle talentovaného gymnazistu boli plné utrpenia a bolesti, podľa informácií Nového Času mal utŕžiť až 51 rán. Spoločenská záruka, že škola dohliadne, aby si Judita riadne plnila školské povinnosti, šokovala rodinu obete i bývalých študentov.

Škola podľa právneho zástupcu rodiny obete poskytla spoločenskú záruku, že bude dohliadať na to, aby si Judita (16) riadne plnila svoje školské povinnosti a aby sa nedopustila žiadnej protiprávnej činnosti. Tieto slová pedagógov bolestivo zasiahli matku zavraždeného stredoškoláka.

„Poprosím pedagógov, ktorí sa zaručili za obvinenú z vraždy môjho syna Tomáška Teličáka, aby ma kontaktovali. Rada by som sa im pozrela do očí, prípadne im dala možnosť nahliadnuť do policajného spisu,“ napísala zronená mama Andrea. Jej slová zdieľalo na sociálnej sieti 1 600 ľudí, ktorí jej vyjadrili podporu a obracali sa verejne na gymnázium, aby vydalo vyhlásenie, prečo spoločenskú záruku poskytlo.

Potrvá tri dni

Bývalý žiak gymnázia pre nadané deti Eduard Žanony (21), ktorý je zároveň aj známym rodiny obete, sa rozhodol konať a organizuje tichý protest a blokádu Gymnázia Varšavská cesta v čase od 16. do 18. decembra. „Smrť žiaka školy by mala byť pre pedagógov mementom, ktoré učiteľmi zatrasie. Nemám nič proti tomu, aby sa pozitívne vyjadrili smerom k obvinenej, ktorá takisto bola, podobne ako obeť, žiačkou gymnázia, ak hovoria o jej vlastnostiach v čase pred obvinením. Ak ale poskytujú spoločenskú záruku po obvinení, nedokážem to pochopiť a verejne proti tomu protestujem,“ hovorí Eduard.

Tichý protest má byť vyjadrením nesúhlasu so spoločenskou zárukou, ktorú organizátor protestu vníma ako neadekvátnu podporu Judity, obvinenej z vraždy. K blokácii gymnázia už vytvoril facebookovú udalosť a svoju účasť potvrdilo okolo sto účastníkov. Organizátori plánujú tri dni v tichosti blokovať vstup do priestorov gymnázia ľudskou reťazou zamestnancom i študentom. Organizátorovi protestu niekoľko minút po zverejnení udalosti napísali pedagógovia z gymnázia, ktorí ho za jeho aktivitu kritizovali a obviňovali.

Reakcia vedenia školy: Nechceme prehlbovať žiaľ rodiny

Gymnázium Novému Času k situácii zaslalo stanovisko, z ktorého vyberáme: „...Veľmi citlivo vnímame smútok, utrpenie a bolesť Tomášovej rodiny a nechceme prehlbovať ich žiaľ. Škola má však v zmysle legislatívy povinnosť poskytnúť súčinnosť pri riešení udalosti, podklady a dokumenty pre úradné účely týkajúce sa obidvoch našich žiakov, ktorí boli bezproblémovými študentmi a prispievali k dobrým výsledkom školy.

Aj osoba obvinená zo závažného trestného činu, ak je študentom, má právo na vzdelanie v súlade so zákonom. Tiež rešpektujeme zásadu prezumpcie neviny, ktorá v prípade každého obvineného platí, kým súd nevysloví právoplatný rozsudok. Na základe týchto skutočností niektorí pedagógovia prevzali záruku za výchovu (správanie) a vzdelávanie obvinenej počas vzdelávacieho procesu, keďže obvinená môže byť počas procesu individuálne vzdelávaná..."