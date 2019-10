Vodič Tomáš z Bratislavy zažil počas služby niečo, čo sa stáva len vo filmoch: Emily prišla na svet v idúcom taxíku!

Pôrod počas jazdy! Bratislavský taxikár Tomáš (33) v práci dennodenne prežíva so zákazníkmi ich starosti aj radosti.

Pri jednej z rutinných jázd však zažil niečo, na čo nezabudne do konca života. Do auta mu nasadli tehotná Katka (36) s manželom Markom (52), ktorí sa urýchlene potrebovali dostať do pôrodnice. Napriek všemožnej snahe sa do nemocnice nedostali včas a bábätko sa narodilo na zadnom sedadle počas jazdy!

Vo štvrtok (17. 10.) nadránom sa Tomášovi v aplikácii, cez ktorú jazdí, zobrazila ponuka. „V ten deň som robil už dlho, tak som si povedal, že vezmem posledného zákazníka a končím. Pani, ktorá si ma objednala, išla na Dlhé diely, kde bývam,“ povedal Tomáš, ktorý sa už nevedel dočkať odpočinku.

Zákazníčka ho počas jazdy poprosila, či nemôže vziať do pôrodnice jej kamarátku Katku, ktorej práve odtiekla plodová voda, a ona jej ide strážiť malého syna. Otec dvoch dcér spočiatku váhal. „Povedal som jej, že bude lepšie, ak zavolajú sanitku. Smiali sme sa na tom, že čo ak mi porodí v aute ako v akčných filmoch,“ priznal sympatický muž, ktorý ani len netušil, že sa jeho slová o niekoľko desiatok minút skutočne naplnia.

Nečakaná dráma v aute

Napriek únave a okolnostiam sa Tomáš predsa len rozhodol tehotnú Katku zaviezť do pôrodnice. „Počas čakania som váhal, či im nenapíšem, nech si zavolajú iný taxík, ale svedomie mi to nedovolilo,“ spomína na chvíle pred cestou hrdina, ktorý dodal, že už z chodby počul krik budúcej mamičky.

„Rýchlo sme nahádzali veci do kufra a posadil som ju aj s manželom dozadu,“ opisuje dramatické chvíle taxikár, ktorý si v hlave preratúval, ako často má žena kontrakcie. „Snažil som sa dupnúť na plyn, išiel som vyše 180 km/h! Keď sme boli v trištvrtine cesty, tak som začul, ako manželovi hovorí, že dieťa ide von,“ priznal Tomáš, ktorý sa otočil a zbadal hlavičku dieťatka. Z rýchlosti pôrodu však bola šokovaná aj samotná druhorodička Katka.

„Nečakala som, že sa narodí za 45 minút, myslela som, že to potrvá také 2 - 3 hodiny,“ priznala mamička, ktorej bol veľkou oporou manžel Mark. „Bol vystresovaný, ale podporoval ma a hovoril, že všetko dobre dopadne,“ dodala Katka. Po príchode do pôrodnice bol v priebehu niekoľkých minút prítomný takmer celý zdravotnícky personál, ktorý sa mamičky s novorodeniatkom okamžite ujal. „Bábätko nám už plakalo v aute. Lekári ho ošetrili priamo na mojich sedačkách a odtiaľ išla malá rovno do perinky,“ priznal s dojatím v hlase Tomáš.

Darček rodičom

Až s odstupom niekoľkých hodín si začal Tomáš uvedomovať, čo sa vlastne v jeho taxíku odohralo. „Na druhý deň mi došlo, že mne sa v aute narodil nový život,“ priznal s úsmevom muž, ktorý si s novopečeným oteckom okamžite vymenil aj číslo. „Stretli sme sa hneď na druhý deň. Vyobjímal ma, poďakoval mi a bol veľmi spokojný,“ netajil dojatie muž, ktorý si obdiv vyslúžil aj od zdravotníckeho personálu.

Podľa ich slov by totiž sanitka prišla oveľa neskôr ako taxík. „Bol to neskutočný zážitok a som rád, že všetko dobre dopadlo,“ prezradil sympatický taxikár, ktorý si pre rodinku pripravil malé prekvapenie. „Majú odo mňa 5 jázd taxíkom grátis, ak budú chcieť ísť niekam s malou Emily,“ dodal skromne muž, ktorého chladnú hlavu si pochvaľuje aj mamička dievčatka. „Zvládol to výborne a bezpečne nás dostal do nemocnice,“ dodala Katka.

Emily

Dátum narodenia: 17. 10. 2019

Čas: 3.15 hod.

Dĺžka: 47 cm

Hmotnosť: 2 580 g