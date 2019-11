Kána dobehla minulosť, padol verdikt za vraždu poľského podnikateľa: Potopila ho Černákova výpoveď

Okamih, na ktorý sa čakalo dlhé roky! Na Okresnom súde v Banskej Bystrici padol vo štvrtok rozsudok v prípade únosu a vraždy Grzegorza Szymaneka († 30), z ktorých boli obžalovaní Mikuláš Černák (52) a Ján Kán (51).

Prvý z nich strelil poľského podnikateľa pred vykopaným hrobom do úst, následne mal podať pištoľ Kánovi, ktorý vinu odmieta, a ten ho mal zasiahnuť do hrude. Senát bossa slovenského podsvetia uznal za vinného z únosu a vraždy, avšak trest mu nevymeral, pretože si už odpykáva doživotie. Jána Kána odsúdil na 8 rokov za vraždu v štádiu pokusu, pretože Szymanek už bol mŕtvy po výstrele do úst, a tak strieľal do mŕtveho. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný.

Mikuláš Černák (52) sa k vražde priznal a vypovedal, že Szymaneka strelil do hlavy a následne podal zbraň Kánovi, ktorý ho mal streliť do hrude. Túto verziu potvrdil aj bývalý člen košického podsvetia Alexander Horváth, ktorý však v minulosti v tomto prípade viackrát zmenil výpoveď. Ján Kán (51) vinu vytrvalo odmieta.

Bývalý Černákov šofér Slavomír Surový, ktorý bol pri vražde Poliaka, pred súdom vypovedal, že Kán pri vražde ani nebol a spomínanú druhú ranu do tela podnikateľa vystrelil dnes už nebohý Karol Kollárik. Sudca však výpovediam Horvátha a Surového neuveril. Pozdávala sa mu však výpoveď Mikuláša Černáka. „Výpoveď bola uveriteľná,“ uviedol sudca na margo slov Černáka.

Bol na detektore lži

Ján Kán, ktorý absolvoval aj detektor lži v súvislosti s touto vraždou s pozitívnym výsledkom, je z verdiktu sklamaný. Spolu so svojimi obhajcami podal hneď v súdnej sieni odvolanie. „Asi by sa nedalo publikovať, čo by som teraz povedal. Absolvoval som detektor lži, spravil som všetko pre to, aby som dokázal svoju nevinu. Černák bol asi presvedčivejší ako detektor lži. Som sklamaný. Budem veľmi rád, ak sa aj Černák zúčastní na detektore lži. Ide jednoznačne o pomstu,“ vyhlásil Ján Kán.

Grzegorz Szymanek († 30) patril v 90. rokoch minulého storočia medzi desať najbohatších Poliakov. K veľkému majetku však neprišiel poctivou prácou, ale podvodmi a daňovými únikmi. V snahe vyhnúť sa väzeniu opustil krajinu a niekoľko rokov sa ukrýval na rôznych miestach Európy, pričom za ním pravidelne cestovala manželka. Išiel po ňom Interpol, ale aj ľudia, ktorých priťahovali jeho peniaze.

V roku 1997 sa skrýval pri Lučenci, preto si poľská mafia objednala únos Szymaneka u černákovcov a tí boli úspešní. Uniesli ho a ukryli. Černákovci mali podľa dohody s Poliakmi podvodníka len niekoľko dní postrážiť. Avšak po vyzradení lokality, v ktorej Szymaneka zadržiavali, sa napokon dohodli na jeho usmrtení. Došlo k tomu na jeseň v roku 1997 pri chate za obcou Polomka v okrese Brezno. Černák mu strelil jedenkrát do úst. Následne mu mal Kán podľa obžaloby streliť do hrudníka.