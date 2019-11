Brutálna vražda, ktorá otriasla Slovenskom: Ján, ktorý napadol suseda († 35), má na krku ďalšie obvinenie

Správa o brutálnej vražde vyľakala nielen obyvateľov malej obce Poriadie v myjavskom okrese. Spôsob, akým bol zavraždený mladý farmár otriasol aj celým Slovenskom.

65-ročný Ján K. svojho takmer o polovicu mladšieho suseda napadol, brutálne dobil, priviazal o auto, ťahal ho niekoľko kilometrov a nakoniec bezvládne telo odhodil do plytkého močiaru. Skončil vo väzbe a svoj čin dokonca ani neoľutoval. Vo štvrtok sa pred súd postavil opäť a svojej povesti nezostal nič dlžný.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Pred príchodom na ranné pojednávanie si 65 ročný Ján K. ani neskrýval tvár. Eskorta väzenskej služby ho predviedla pred sudkyňu Okresného súdu v Trenčíne z Ilavy, kde čaká vo väzbe na začiatok súdneho pojednávania. Za obzvlášť závažný zločin vraždy hrozí Jánovi trest odňatia slobody na 15–20 rokov. Okrem toho pribudlo brutálnemu dôchodcovi aj ďalšie obvinenie. „Krajský vyšetrovateľ z Trenčína vzniesol obvinenie vo veci zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami,“ potvrdil trenčiansky policajný hovorca Pavol Kudlička. Ako informovala polícia krátko po beštiálnej vražde, aká nemá na Slovensku obdoby, na základe príkazu Okresného súdu v Trenčíne, vykonali u obvineného domovú prehliadku, pri ktorej našli a zaistili nelegálne držané zbrane.

Ani ďalšie závažné obvinenie ale neubralo Jánovi K. na dobrej nálade. Po odchode zo súdnej siene dokonca vyplazil do objektívov jazyk. Chladne a arogantne vystupoval aj pár dní po svojom zadržaní, keď sudca rozhodoval o jeho väzobnom stíhaní. Podľa trenčianskeho prokurátora si vôbec neuvedomoval, že zobral ľudský život a svoj čin dokonca ani neoľutoval. Prišiel dokonca s verziou, že mladý farmár zaútočil na neho a na jeho rodinu, čo ho malo riadne vytočiť. „Nepadlo ani slovo, že by ľutoval,“ prezradil prokurátor.

Beštiálna vražda sa odohrala 10. augusta popoludní. 35-ročný Štefan mal prísť podľa polície upozorniť suseda, aby stíšil hudbu. Ján mal ale svojho mladšieho suseda prekvapiť a napadnúť kovovou tyčou a niekoľkokrát ho udrieť do hlavy. Bezvládne telo mal agresívny dôchodca priviazať o svoje auto. To si všimla Štefanova kamarátka a spolu so susedom sa v tom pokúšali agresívnemu susedovi zabrániť, zaútočil však aj na nich mačetou. Podarilo sa im ujsť a privolať políciu. Ján K. ťahal telo mladého farmára za autom niekoľko kilometrov a dokonca priznal, že mohol po ňom aj prejsť. Bezvládneho tela sa potom chcel zbaviť v plytkom močiari ukrytom v lese. Agresívneho dôchodcu spacifikovali až privolaní policajti.