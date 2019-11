Únos Wisterovej detí, Vera otvorene o najťažších dňoch svojho života: Teraz budem hovoriť ja!

Ako z najhoršieho hororu! Aj tak sa dá momentálne opísať život moderátorky a matky Very Wisterovej (42), ktorú pripravil o deti jej manžel s izraelsko-americkými koreňmi Jeremy Hulsh (40).

Ten pred 15 dňami utiekol so synmi Theom (5) a Harlo-wom (8) do Ameriky a odvtedy o sebe nedali vedieť. Moderátorka len s ťažkosťami a veľkou bolesťou v hlase priznala tie najdesivejšie detaily jej života po boku manžela, ktorého diabolský plán roztrhol pevné puto medzi matkou a jej synmi, s ktorými žila na Slovensku.

Úteku z krajiny tak nezabránili ani rozhodnutia súdov, ktoré dala Wisterová Novému Času k nahliadnutiu, a ktoré Hulsh nerešpektoval. Na krku má tak Jeremy medzinárodný zatykač.

Od únosu detí vaším manželom Jeremym ste mlčali. Prečo ste sa rozhodli prehovoriť?

Môžem len s veľkou ľútosťou povedať, ze je to nesmierne zraňujúce, že sa rozhodol otec našich detí komunikovať so mnou prostredníctvom médií takýmto urážlivým a hrubým spôsobom. Neuvedomuje si, že deti si to možu jedného dňa prečítať, všetky urážky na ich mamu od ich otca.

A aj preto, že si to deti toto jedného dňa pravdepodobne prečítajú, som sa rozhodla uviesť niektoré veci na pravú mieru. Aby to nebolo len, že jeden rodič kričí a jeden mlčí. Nerada by som však zachádzala do úplných detailov, lebo chcem chrániť deti, ich právo na súkromie a skúsiť tieto zranenia, ktoré sa dejú v ich a mojom živote, trochu zredukovať.