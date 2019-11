Nešetria superlatívmi! Speváčka Bibi, ktorá prednedávnom uviedla do života svoje prvé CD, doposiaľ nebola verejnosti príliš známa. To sa ale zmenilo účinkovaním na turné Richarda Müllera, Michaela Kocába a Ondřeja Soukupa s názvom Šansóny a iné piesne, kde hudobným velikánom robila predskokanku. Ako však prezradila, všetko mohlo byť inak. Speváčka so zlatom v hrdle chcela totiž spev zavesiť na klinec! A nielen to.

0 zdieľaní Zdieľaj na Facebooku Zdieľaj