Dievča zverejnilo naoko nevinnú fotku: Ohavné slová mužov na to, ako vyzerá od pása nadol

Ženu z austrálskeho mesta Melbourne doslova omráčila reakcia na jej fotografiu, ktorá sa stala na Twitteri virálnou. A to všetko len kvôli jej zdravotnému postihnutiu, s ktorým žije od šiestich rokov.

Cherie zverejnila na Twitteri zdanlivo vtipný obrázok, avšak reakcia naň ju pobúrila. Muži ju zaplavili nevhodnými komentármi a niekto jej dokonca povedal, že ju bude jednoduché znásilniť, uvádza portál News. Fotografiou vyzvala ľudí, aby uviedli svoj vek a to, čo nedokážu urobiť. Ona sama uverejnila, že má 27 rokov a nedokáže prekrížiť nohy.

Dostala tisíce lajkov a zdieľaní, avšak najviac ju sklamala reakcia mužov. „Internet dokáže byť nechutné miesto,“ povedala. Od mužského pokolenia si vyslúžila uštipačnú poznámku, že by si mohla zobrať ich tretiu nohu alebo že aj napriek jej zdravotnému postihnutiu by s ňou chceli mať sex.

Napriek tomu, že je na fotografii úplne oblečená, jeden muž jej napísal, že takúto reakciu mohla očakávať, keď zverejní „niečo sexi alebo polonahé“. Ďalší si neodpustil nevhodný výsmech: „Tvár 10/10, hrudník: 9/10, nohy: 1/2“. Jeden jej dokonca povedal, že by bolo jednoduchšie ju znásilniť, pretože by toho s jednou nohou veľa nenarobila.

Napriek spŕške ohavných komentárov Cherie povedala, že toto všetko už predtým počula. Nohu jej amputovali kvôli nádoru na kosti, keď mala 6 rokov, a podľa nej je na takéto správanie zvyknutá. „Myslím, že som jednoducho sklamaná, že nemôžem jednoducho zavtipkovať bez toho, aby sa na mňa valili komentáre od mužov, či by so mnou mohli alebo nemohli mať sex,“ zdôverila sa Cherie.

„Niektorí si myslia, že to je kompliment, keď mi povedia, že by sa o mňa zaujímali, aj keď som zdravotne postihnutá,“ myslí si Cherie. Tvrdí tiež, že nie je naivná a veľmi dobre vedela, že internet je plný ľudí, ktorí budú písať aj nepríjemné veci. „Myslím, že ide iba o objem reakcií, ktoré som dostala. Zvyčajne ich môžete očakávať niekoľko, nie však stovky,“ vysvetlila 27-ročná Cherie.

„Väčšina z nich sa ani neskrývala za anonymnými účtami. Nič z toho nie je nové. Celý svoj život počúvam podobné poznámky a to nielen na internete. Aj na ulici prišli ku mne muži a povedali mi presne to isté. Ale to, že som na to zvyknutá a nie som naštvaná, ešte neznamená, že tomu rozumiem,“ zhodnotila Cherie.