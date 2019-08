Muž nemohol zabudnúť, čo mu robil spolužiak zo školy: Hrôza na stretávke po 50 rokoch!

Na svoju odplatu si počkal desaťročia. V thajskom meste Ang Thong sa konala stretávka spolužiakov zo strednej školy.

Po dlhých 50 rokoch sa stretli ľudia, ktorí v tínedžerskom veku spolu drali školské lavice. Skupina si zaspomínala na staré časy, dopriali si thajské jedlo aj zmrzlinu a pili víno. Ako sa párty schyľovala ku koncu, Thanapat Anakesri (69) konfrontoval bývalého spolužiaka Suthata Kosayamata (69). Ten ho totiž počas strednej školy, keď mal 16 rokov, šikanoval.

Ako píše portál Mirror, bývalý lodný dôstojník Thanapat sa začal s krajčírom Suthatom hádať, no ten si ani nepamätal, čo sa medzi nimi udialo. Thanapat ho vyzval, aby sa mu ospravedlnil, ale druhý muž odmietol a povedal mu, nech na to zabudne. Strhla sa hádka, počas ktorej Thanapat vytiahol zbraň a bývalého spolužiaka zastrelil.

Následne z miesta činu ušiel, zatiaľ čo ostatní šokovaní seniori zalarmovali záchranku. Suthat bol prevezený do nemocnice, no neskôr svojim zraneniam podľahol. Stretávku triedy organizoval Tuean Klakang (69) ktorý priznal, že strelec sa na trápenie zo strednej školy sťažoval často, no nikto nemyslel, že ho to trápi tak veľmi.

,,Keď sa Thanapat opil, často hovoril o tom, aký bol nahnevaný, že ho Suthat šikanoval. Nikdy na to nezabudol. Ale tie veci sa odohrali tak dávno, nikdy by mi nenapadlo, že by svojho priateľa takto zabil. Všetci sme šokovaní," krúti hlavou bývalý spolužiak dvojice. Po Tanahatovi pátra polícia, verí sa, že ušiel do susednej provincie. Suthat mal tradičný budhistický pohreb, zdrvení príbuzní a priatelia oplakávali muža, ktorého nazvali ,,starostlivým a láskavým".