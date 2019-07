Fotka uplakanej dievčiny sa stala virálnou: Zistíte, čo sa jej stalo, nebude vám všetko jedno

Tínedžerka zostala v slzách po tom, ako jej tyrani na plese zničili krásne šaty.

16-ročná študentka z anglického Doncasteru Emilee Perryová nikdy nechcela ísť na formálny školský ples, pretože trpí extrémnou úzkosťou, píše portál News. Avšak rodičia ju presvedčili, a tak sa na ples vybrala v ružových šatách zdobených žiarivými flitrami a šperkami. Šaty si nechala ušiť v profesionálnom butiku, kde jej spravili aj účes a make-up. Toto všetko stálo okolo 500 eur.

Neubehli ani dve hodiny a jej matka Tracy musela letieť pre Emilee, pretože tá sa išla zblázniť. Na srdcervúcich fotkách vidieť zronenú dievčinu, ako jej po tvári tečú prúdy sĺz a od krku až po spodok šiat má fľaky od džúsu. Podľa portálu Daily Mail, si učitielia okolo uvedomili čo sa stalo, a útočníčku vyhnali z plesu.

Tracy zverejnila tento incident na Facebooku so slovami: „Toto je moja prekrásna dcéra, ktorá trpí úzkosťou. Prosili sme ju, aby sa išla zabaviť na ples. O dve hodiny neskôr sme ju museli z plesu vyzdvihnúť, pretože bola zronená a išla sa zblázniť.“ V srdcervúcom odkaze jej mama pokračuje: „Tá osoba si myslela, že je super nápad vyliať na ňu džbán džúsu od hlavy až po päty. Dúfam, že jedného dňa ťa niekto rovnako poníži tak, ako si to ty urobil mojej dcére!!!!“

Zverejnené fotky sa stali doslova virálne a množstvo ľudí ich zdieľalo, aby slečnu po krutom čine podporili. „Je krásna, je mi to nesmierne ľúto. Dúfam, že dievča alebo dievčatá, ktoré to urobili, budú potrestané alebo aspoň sa to dozvedia ich rodičia. Je to hrozné,“ komentovala situáciu jedna podporovateľka. Ďalšia dodala: „Je to nádherné dievča a ten, kto to urobil, na ňu určite žiarli.“

Pred plesovým incidentom bola Emilee nútená opustiť svoju predošlú školu práve kvôli šikane. Teraz je Emilee príliš vystrašená na to, aby vôbec opustila dom bez doprovodu rodičov. Emilee sa rozhodla, že meno tyrana nebude zverejňovať, aby zabránila šíreniu „ďalšej nenávisti“. Tiež poďakovala svojim priaznivcom a dodala: „Spôsob, akým ľudia reagovali, ma úplne ohromil a dokázal mi, že sa môžem dostať cez všetko. Dúfam, že to zo mňa urobí silnejšieho človeka.“

Jej mama Tracy dcéru nesmierne podporuje a pre Daily Record sa vyjadrila: „To, čo sa stalo, je neuveriteľné. Emilee ma podporu od celého sveta.“