Otca 12-ročného Gustáva šokoval incident z veľkej prestávky: Syn má monokel od školského dozorcu!

Domov prišiel s podliatinou na oku! Školák Gustáv (12) z Moldavy nad Bodvou sa však nepobil so spolužiakom.

Podľa chlapcovho otca Ondreja (35) mu mal zranenie spôsobiť zamestnanec, ktorý počas veľkej prestávky vykonával dozor. Otec už podal trestné oznámenie. Rovnako spravila aj riaditeľka školy v Moldave nad Bodvou. K incidentu došlo v utorok po druhej vyučovacej hodine na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským.

„Syn cez veľkú prestávku pozeral, či nie sú otvorené dvere na dvor. Dozorca Vladimír, ktorý bol bývalým bachárom, najprv chytil chlapca Viktora a potom Gustáva. Vliekol ich na miesto, kde nie je kamera. Tam ich udrel tak, že ich poriadne buchol hlavami do seba,“ povedal otec chlapca s monoklom Ondrej, ktorý má šesť detí.

Keď sa to vraj neskôr dozvedel, ihneď išli k lekárovi a neskôr aj na políciu. „Neviem, či ho chcel, alebo nechcel tak udrieť, ale Gustáva to bolelo celú noc a stále bolí. Podal som aj trestné oznámenie,“ uviedol s tým, že syn síce občas nepočúva, ale biť ho nesmú. „Syna zo školy zoberiem preč,“ dodal.

Trestné oznámenie podala aj riaditeľka školy Andrea Papp. „Na sociálnej sieti sa šírili správy, že sme sk*****í rasisti a gadžovia bijú Rómov. Išlo o osočovanie. Nedbali na pokyn dozoru a zozadu ich chytil za chrbát a ukázal, kam majú ísť. Chlapci boli v pohybe a sami si vrazili hlavami do seba. Nepovažoval tento úraz za taký, že by ho bolo treba registrovať v špeciálnej knihe. Skontrolovala to triedna učiteľka i sociálny pedagóg. Nedošlo k ničomu vážnemu,“ uzavrela a dodala, že ich zamestnanec má jej dôveru.

„Evidujeme dve podania. Osočovanie a urážky pedagogického zboru v základnej škole v Moldave nad Bodvou na sociálnej sieti polícia preveruje ako podozrenie z trestného činu ohovárania. Podanie v súvislosti s údajným fyzickým útokom polícia nateraz preveruje ako podozrenie z priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. Vyhodnocujeme dôkazový materiál,“ povedala košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.