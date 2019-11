Slovenka sa zastala bezdomovca, ktorý prekážal cestujúcej v električke: Tento príbeh bez sĺz nedočítate

Takmer 7-tisíc lajkov si vyslúžil príspevok ženy, ktorá sa v električke postavila na stranu muža bez domova.

Klobúk dolu pred jej odvahou a charakterom! Prečítajte si príbeh Slovenky zverejnený na Priznaniach žien na Facebooku, z ktorého, bohužiaľ, nezostane vo vás dobrý pocit. Na druhej strane, stojí za zamyslenie...

"Dnes som sa uistila, že v dnešnej dobe nemá človek žiadnu hodnotu, pokiaľ nemá na sebe aspoň voňavku z čiňáku, či minimálne fejkové handry.

Akurát cestujem v električke, do ktorej nastúpil jeden bezdomovec. Mal lístok, normálne si štikol. Ibaže chudák smrdel. Istá stará ropucha zašla za vodičom a ten prišiel za bezdomovcom s požiadavkou, aby vystúpil. Samozrejme, ozvala som sa. Ja nie som z tých, ktorí držia hubu, keď sa koná neprávom. Pýtam sa vodiča, čo urobil pán, že mu káže vystúpiť. On spolu s tou starou ženou navoňanou voňavkou z dargovského čiňáku za dva éčka odvetili: "SMRDÍ." No mne viac nebolo treba a starej som na to povedala: "Milá pani, vy smrdíte viac. Po prvé, tá vaša dvojeurová voňavka a po druhé, smrdíte hlavne bezcharakternosťou!!!" Stará zahanbene sklopila zrak a ja som zrak uprela na vodiča a vravím: "Pán má štiknutý lístok a nerobí zle, nie je opitý. Okrem toho, že smrdí, nevidím dôvod, aby vystúpil. Otvorte vetračku, i tak je tu vydýchaný vzduch po milión ľuďoch..." Pán na ďalšej zastávke vystúpil a pozrel na mňa s takým neopísateľným pohľadom...

Mali by sme si uvedomiť, že za špinavým smradľavým bezdomovcom môže byť slušnejší človek a väčší charakter ako sme my ostatní... Neodsudzujte na základe prvého dojmu."

Za svoju ľudskosť zožala mnoho pochvalných komentárov: "Skvelá žena, takých je veľmi málo, máš môj obdiv. ♥️ Kiežby bol každý ako ty," napísal Marek. "Koľkokrát je v MHD taký smrad, že ma napína a žiaden bezdomovec naokolo. Stačia starší ľudia, ktorí sú inkontinentí. Jednoducho to prežijem, aj keď to nie je príjemné. Žiaľ, nie každý sa má kde umyť. Klobúk dole, že ste sa pána zastala," reagovala Hanka.

"Pokiaľ si cvakol lístok, tak ho nemôže vyhodiť. To by musel cez leto vyhodiť pol busu, pretože 80 % ľudí sprchu videlo len na obrázku a ústna hygiena ani nehovorím. Deodorant je pre niekoho drahý špás, ale dve krabičky cigariet za deň, to nevadí. Niektorí ľudia majú pomýlené hodnoty v živote, potom to takto vyzerá," dodal Tomáš. "Palec hore ľuďom ako ty, ktorí sa vedia zastať slabších činmi," napísal Martin.