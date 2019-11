Denisa sa musí sama postarať o svoje choré ratolesti: Každé z mojich detí má desivú diagnózu

Takýto život si nepredstavovala ani v najhoršom sne. Denisa (39) má štyri krásne deti, ktorým by dala aj posledné.

Žiaľ, ani jedno z nich nie je zdravé. Pendlujú medzi nemocnicami, s lekármi sú častejšie ako s kamarátmi. Dvojičky Patrik (15) a Michal (15) sa narodili ako zdravé deti, no Miškovi našli v hlave nádor. Patrik zasa trpí silnou psoriázou a na jedno oko vidí len na 25 percent. Denisa neskôr porodila ďalšie dve deti. Lenže ani k nimi nebol osud milosrdný. Mama za ne však bojuje ako levica a znáša všetky útrapy sama.

Sen o krásnom živote sa jej rozplynul krátko po pôrode dvojičiek. „Do poslednej chvíle som netušila, že budem mať dvojičky. Prekrývali sa a lekár na to prišiel pár dní pred pôrodom. Všetko bolo na začiatku ako z rozprávky. Potom však mojim chlapcom oznámili kruté diagnózy,“ opisuje začiatok útrap mama Denisa, ktorá vychováva deti sama. Otec sa na ne vykašľal hneď, keď prišli na svet.

Doteraz neplatí výživné a nezaujíma sa o ne. „Chlapci sú šikovní, Miško túži byť futbalistom. Obaja sú deviataci a majú svoje plány. Lenže sú vážne chorí. Miškovi diagnostikovali nádor v hlave, ktorý sa mu stále zväčšuje a zatiaľ neviem, čo bude. Je to náročné. Chce hrať futbal, no stav mu to neumožňuje,“ sťažovala si mama.

Druhý chlapec sa však rovnako borí s problémami. „Paťo vidí na jedno oko len na 25 percent a má silnú psoriázu. Má to na hlave a do školy chodí v čiapke, aby sa od neho spolužiaci neodťahovali. Jeho liečba je nákladná a, žiaľ, aj keď robím nemožné, nemám na to, aby chodil pravidelne na ošetrenia s laserom. Jedno stojí 90 eur,“ skormútene dodala mama Denisa, ktorej osud nadelil starosti aj s ďalšími deťmi.

Detstvo trávia u doktorov

Po prvom rozpadnutom vzťahu sa opäť zaľúbila a verila, že je život sa obracia k lepšiemu. „Našla som si nového partnera. Máme Natálku (12) a Dominiku (7), lenže keď zistil, že sú choré, opustil nás. Ani on neplatí výživné a o deti sa nezaujíma,“ sťažuje sa Denisa, ktorá prezradila kruté diagnózy svojich najmladších.

„Natálka dostala pred rokmi záchvat, až sfialovela. Odviezla ju záchranka a týždne bola v kóme. Zistili jej ťažkú epilepsiu a chronický zápal močového mechúra. Doteraz je plienkovaná. Pravidelne je u nás záchranka, pretože mi odpadáva. To isté má aj najmenší Dominik. Okrem toho má chybu na oboch očkách. Niekoľkokrát bol na operácii. Má najsilnejšie dioptrie a dobre nevidí,“ hovorí mama, ktorá je šťastná z úspechov detí v škole.

Dominik sa učí na samé jednotky a ostatné deti sú tiež šikovné. Čo však bude ďalej, netuší. „Do práce sa mi nedá teraz chodiť, keďže iba chodíme po lekároch. Z Gbiel sme sa predťahovali do Handlovej. Náš byt je v hroznom stave, skrátka nevládzem. Ledva uživím deti. Keby nebolo mojej mamy a brata, sme na ulici,“ uzavrela s pohľadom upretým do diaľky ťažko skúšaná mama, ktorej príjem predstavuje len náhradné výživné 212 eur a rodinné prídavky na dieťa.