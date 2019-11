Fyzické tresty sú v našich školách zakázané: Čo ak učiteľ udrie vaše dieťa?

O prípade pedagóga, ktorý počas hodiny náboženstva fyzicky vyvliekol študenta za dvere, informoval Nový Čas včera. Video preletelo internetom a vyvolalo vlnu pobúrenia.

Na rozdiel od minulosti dnes už telesné tresty nie sú v škole bežné. Čo však v prípade, ak sa napriek tomu dozviete, že učiteľ vaše dieťa udrel, alebo ho iným spôsobom šikanuje? Viete, na koho sa obrátiť? V minulosti boli telesné tresty v školách pomerne časté, celkovo v spoločnosti patrili k bežným výchovným metódam. Dnes už patria do minulosti, súčasné deti si niečo také nevedia ani predstaviť.

Škola a jej učitelia síce stále patria k najdôležitejším výchovným prostrediam, ale ako zdôrazňuje Ministerstvo školstva SR: „Jedným z princípov výchovy a vzdelávania je aj zákaz používania všetkých foriem telesných trestov a sankcií." Napriek tomu sa však občas stáva, že pedagóg neuznáva zákon a vy sa dozviete, že bije deti knihou po hlave, alebo aj niečo horšie. V takej situácii rozhodne neváhajte a konajte! Riešenie je možné na viacerých stupňoch, niekedy môže postačiť aj rozumný dohovor.

Fyzické tresty zakazuje zákon

Úplný zákaz telesných trestov vo výchove detí vyplývajúci z Dohovoru o právach dieťaťa ratifikovalo doteraz 193 krajín sveta. Zákaz telesného trestania na školách zákonne stanovilo do súčasnosti 127 štátov. Situáciu ohľadom trestania na školách na Slovensku momentálne upravuje školský zákon, v ktorom je stanovený zákaz používania všetkých foriem telesných trestov a sankcií vo výchove a vzdelávaní v škole.

1. krok - učiteľ/triedny učiteľ

Stojí za úvahu zájsť za konkrétnym učiteľom. Počas rozhovoru bude dobré krotiť svoje emócie a pokúsiť sa o vecný rozhovor. Možno sa vám to zdá zbytočné, ale ak nemáte videozáznam, môžete sa od učiteľa dozvedieť inú verziu situácie a možno sa na niektoré veci začnete pozerať inak. Alebo možno on. Ak sa vám do takéhoto stretu nechce, môžete osloviť triedneho učiteľa, ak to nie je tá istá osoba.

2. krok - riaditeľ

Ak ste prvý krok vynechali, alebo váš rozhovor nikam neviedol, určite zájdite osobne za riaditeľom školy. Možno už takúto sťažnosť dostal, alebo je možno vinník v kolektíve nový a ani vedenie o jeho správaní nevie. Je málo pravdepodobné, že by vám riaditeľ nevyšiel v ústrety a nepokúsil sa riešiť tento problém.

3. krok - Štátna školská inšpekcia

Tejto inštitúcii môžete podať sťažnosť voči riaditeľovi školy alebo školskému zariadeniu, nie voči učiteľovi. Sťažnosti na pedagogických zamestnancov prešetruje a vybavuje výlučne riaditeľ školy. V prípade, že Štátna školská inšpekcia takúto sťažnosť dostane, je povinná ju postúpiť riaditeľovi školy. Oprávnenú žiadosť však zašlite príslušnému školskému inšpekčnému centru, nachádzajú sa vo všetkých krajoch. Zaslaním takejto sťažnosti ústrediu sa zbytočne zdržiava jej vybavenie.

Ak je niečoho príliš, je to vždy problém

Martin Kríž, pedagóg, nezisková organizácia Indícia

Priveľa voľnosti znamená málo rešpektu - k pravidlám, k iným ľuďom. A to je problém nielen v škole a škôlke, ale v živote vôbec. S takým človekom sa ťažko spolupracuje, radšej sa mu vyhýbajte a keď sa mu vyhnúť nedokážete, vznikajú konflikty. Treba si dať však pozor aj na opačný problém. Primálo voľnosti robí človeka nešťastným.

V rodine je najhoršie, ak jeden z rodičov niečo zakáže a druhý to povolí

Gabriela Herényiová, detská psychologička

Najmä rodičia, ktorí boli vychovávaní veľmi prísne, často vychovávajú deti veľmi liberálne a tie si môžu robiť, čo chcú. Myslia si, že budú dobrými rodičmi, ale je to opak. Dieťa nepripravujú na život a deti sú nesebaisté, lebo nevedia, v akej situácii sa ako správať. Keď máme doma presné pravidlá a všetci ich dodržiavajú, dá sa to potom využívať aj v škole. Deti, ktoré sú doma trestané a bité, majú pocit, že agresivitou vyriešia všetky problémy a môžu byť v škole agresívne.