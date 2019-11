Dominika Gottová začala vojnu o dedičstvo: V kŕči kvôli právnikovi

Začal sa boj o majetok! Najstaršia dcéra Karla Gotta († 80) Dominika (46) chce z dedičstva svojho otca väčší kus.

Dominika Gottová spolu s fínskym manželom Timom Tolkkim (53) chce väčší podiel z dedičstva po slávnom otcovi Karlovi. No problémom je, že Dominika ešte za života speváckej legendy podpísala dohodu o tom, že zinkasuje 100-tisíc eur a tým sa vzdáva dedičstva.

Manžel Timo jej ale najal právnika ex offo, ktorá zastupuje občanov, ktorí si nemôžu dovoliť drahé právne služby. Dominika je ale teraz v kŕči. Bojí sa, že štátna právnička nebude mať dosť skúseností, aby bitku o dedičstvo mohla vyhrať. „Ja to samozrejme nevzdám dopredu, ale uvidíme, ako to pôjde! Mám strach, či je to dobrá voľba, či je tento postup správny,“ povedala pre denník Blesk Gottová.

Pre najstaršiu Gottovu dcéru ale boj o dedičstvo príliš ružovo nevyzerá. Pred notárom totiž podpísala dohodu, že od otca si prevezme 100-tisíc eur (približne 2,6 milióna českých korún) a tým sa vzdáva nároku na dedičstvo.