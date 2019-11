Nesplnené prianie Karla Gotta († 80): Životný sen si kompenzoval inak a potešil aj fanúšikov

Fanúšikovia by si mysleli, že zosnulý Slávik si počas života splnil všetky kariérny sny. Jeden už nestihol.

Karel Gott († 80) sa netajil tým, že miluje príbeh o Tarzanovi a dokonca si ho chcel aj zahrať. S pribúdajúcim vekom bolo jasné, že sen sa mu nesplní, no vykompenzoval si ho inak.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

"Zahrať si Tarzana bol vždy môj sen. Z nejakého, pre mňa nepochopiteľného dôvodu som tú úlohu nikdy nedostal..." tvrdil spevák. Obľúbený príbeh si chcel pozrieť aspoň na divadelných doskách. Na českú premiéru muzikálu mal ísť aj s manželkou 4.októbra, píše Blesk.cz.

"Nemohol som sa dočkať, že sa tam s Karlom uvidíme. Robím síce úplne inú muziku než on, ale bol pre mňa vždy veľkou autoritou a inšpiráciou," zveril sa portálu zarmútený Josef Vojtek (54), ktorý v Divadle Hybernia predstavuje Tarzanovho opičieho otca.

Karel Gott úlohu síce nikdy nedostal, ale prespieval ústrednú skladbu You Will Be In My Heart od Phila Collinse, ktorá neodmysliteľne patrí k americkej verzii."Nazvali sme ju Si v srdci mojom a je súčasťou môjho albumu Tá pravá, "pochválil sa pred skonom Gott.