Nočná mora Vajdovej sa naplnila, jej muž skončil za opileckú jazdu na koberci: Vyhadzov za chľast!

Ako keby toho nebolo dosť! Spočiatku usporiadaný život herečky Petry Vajdovej (34) po narodení synčeka Martinka v lete tohto roka a život po boku profesionálneho vodiča Martina (44) sa zrazu opäť ocitá na vratkých nôžkach.

Po tom, čo obaja absolvovali protialkoholické liečenie v českom Kroměříži, to vyzerá tak, že Petrin manžel túžbu po alkohole nezahnal a za volant si sadol opäť opitý.

Počas pracovnej doby nabúral na firemnom kamióne a v krvi mu namerali 1,75 promile! Reakcia zamestnávateľa podľa informácií Nového Času na seba nenechala dlho čakať. Harmonické nažívanie Vajdovej a rozvedeného kamionistu dostáva trhliny. Po tom, čo sa herečkina známosť z liečebne presťahovala na Slovensko, zorganizovali expresnú svadbu, splodili syna a Martin si našiel robotu ako šofér.

Aj keď všetko vyzeralo ružovo, Petrin muž, zdá sa, nedokázal zahnať chuť na alkohol, a to priamo počas pracovnej doby. Ako exkluzívne informoval Nový Čas, kamionista pred časom nabúral firemným vozidlom pri cúvaní do dvoch odstavených áut, pričom spôsobil zamestnávateľovi škodu niekoľko tisíc eur! Takéto veci sa stávajú a firmy sú proti škodám poistené, avšak horšie prišlo v momente, keď na miesto dorazila polícia. Tá dala šoférovi fúkať a výsledok bol šokujúci. Petrin muž na pravé poludnie nafúkal 1,75 promile.

V tomto stave sa neštítil sadnúť si za volant, čo ho priamo na mieste stálo vodičák. „Vyšetrovateľ OR PZ v Dunajskej Strede začal vo veci trestné stíhanie pre podozrenie z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Policajti namerali mužovi v dychu vyše 1 promile alkoholu. V súčasnosti vykonáva vyšetrovateľ potrebné procesné úkony, aby mohol spis postúpiť súdu na rozhodnutie o vine a treste,“ ozrejmila Novému Času hovorkyňa trnavskej krajskej polície Mária Linkešová.

Nemaznali sa s ním

Po tom, čo Martin spôsobil nehodu, jeho zamestnávateľ s ním rozviazal pracovný pomer. „Vyhodili ho. Alkohol je pri tejto profesii neprípustný. Prišiel si vypratať auto a zamestnávateľ sa s ním rozlúčil,“ dozvedeli sme sa z dobre informovaného zdroja. Vajdovej manžel tak prišiel o príjem a vlastne jedinú sumu peňazí, z ktorej mladá rodina žila. Herečka tak bude zrejme musieť opäť načrieť do svojich úspor, aby rodina dokázala fungovať.

Sporadicky sa totiž začala po pôrode ukazovať v dabingovom štúdiu a dokonca má na konte aj začínajúcu spoluprácu s televíziou Markíza. Honoráre však určite nedosahujú také sumy, ako keď bola Petra plne aktívna nielen na televíznych obrazovkách, ale aj v Národnom divadle. Otvoriť galériu Dopravu v rodine bude musieť zabezpečovať Petra. Zdroj: jg Prácu profesionálneho vodiča však teraz jej muž nebude môcť vykonávať, nakoľko prišiel o vodičák. Kde si teraz bude hľadať prácu, nevedno, faktom však zostáva, že bude musieť najskôr počkať na rozhodnutie súdu. Za nezodpovedné konanie mu totiž podľa právnika hrozí od 2 do 5 rokov väzenia. Nový Čas sa obrátil s otázkami na oboch manželov, do uzávierky sa však nevyjadrili.

Okamžite musí vyhľadať pomoc

Ľubomír Okruhlica, riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí

Dve tretiny ľudí, ktorí absolvovali liečbu, dlhodobo abstinovali. Po roku to bolo už okolo 80 percent ľudí. V priemere však treba päť pokusov o liečbu, kým sa človek rozbehne k dlhodobej abstinencii. Sú však aj takí, ktorí to dokážu na prvýkrát. Veľmi závisí od konkrétnej situácie a niekedy aj od spôsobov liečby. Spúšťač môže, no nemusí byť, je to individuálne. Dôležité je, že keď aj dôjde k návratu k pitiu, aby dotyčný čo najskôr vyhľadal pomoc a zastavilo sa to.