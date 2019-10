Manžel Petry Vajdovej v obrovských problémoch: Nabúral s 1,75 promile!

Akoby toho už nebolo dosť! Na herečku Petru Vajdovú (34) sa lepí jeden problém za druhým.

Aj keď sa hviezda SND snažila vykresliť svoj život po boku manžela Martina Hrnčiříka (44), profesionálneho vodiča, ako bezproblémový a harmonický, opak je zrejme pravdou. Po tom, čo sa obaja liečili zo závislosti od alkoholu v kroměřížskej liečebni, vyzerá to tak, že do toho Vajdovej muž opäť spadol. Podľa informácií Nového Času totiž minulú stredu nabúral za volantom kamióna počas pracovnej doby.

Herečka Petra Vajdová to mala od augusta 2017 poriadne ťažké. Nielenže ju chytili policajti pod vplyvom alkoholu za volantom, ešte sa aj vážne zranila v tanečnej súťaži Let´s Dance, v ktorej musela predčasne skončiť. K tomu sa však pridala aj nešťastná láska a vzťah s režisérom zo SND. Na Petru toho bolo priveľa a ako priznala, svoj žiaľ začala utápať v alkohole. A práve na svojej ceste za vytriezvením stretla počas liečenia v Česku svojho terajšieho manžela Martina.

Pobyt v liečebni ukončili predčasne a po jeho následnom rozvode sa zosobášili a začali žiť na Slovensku. Aj keď všetko vyzeralo na idylku - luxusná vila s bazénom neďaleko Bratislavy, spoločný synček Martinko, návrat Vajdovej do televízie a dabingu a v neposlednom rade, práca vodiča pre jej českého manžela, všetko akoby sa začínalo opäť rúcať ako domček z karát. Podľa najnovších informácií totiž Vajdovej vyvolený lieta opäť v problémoch s alkoholom.

Šoféroval pod vplyvom

Hrnčiřík, ktorý si na Slovensku našiel prácu vodiča, pri tejto profesii dlho nevydržal. Podľa informácií Nového Času totiž spôsobil pred šiestimi dňami nehodu, a to v pracovnom čase na firemnom kamióne, pričom nafúkal 1,75 promile! Do priemyselného areálu v Šamoríne, kde sa incident stal, bola okamžite privolaná polícia, ktorá celú vec rieši.

„Vyšetrovateľ OR PZ v Dunajskej Strede začal vo veci trestné stíhanie pre podozrenie z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Policajti namerali mužovi v dychu vyše 1 promile alkoholu. V súčasnosti vykonáva vyšetrovateľ potrebné procesné úkony, aby mohol spis čo najskôr postúpiť súdu na rozhodnutie o vine a treste,“ ozrejmila Novému Času hovorkyňa KR PZ v Trnave Mária Linkešová.

Hrnčiřík mal podľa našich informácií s kamiónom nacúvať do dvoch zaparkovaných áut. Na mieste bola u neho políciou vykonaná dychová skúška a výsledok bol šokujúci. Herečkin muž nafúkal - a pritom len v auguste minulého roku opustil liečebňu spolu s herečkou, kde sa liečili zo závislosti od alkoholu. U neho však nejde o prvý takýto prešľap.

História sa opakuje

Martinova exmanželka Renáta Novému Času vtedy priznala, že jeho liečeniu predchádzalo odobratie vodičáku práve pre alkohol. A ako sa zdá, história sa opakuje aj pri jeho súčasnej žene Petre, ktorá bola po liečení na rovnakej štartovacej čiare ako on. Hrnčiříkovi momentálne hrozí basa od dvoch do piatich rokov.

O všetkom bude teraz rozhodovať súd. Zostáva len dúfať, že si herečka Vajdová zachová chladnú hlavu a bude mať dosť síl čeliť novým problémom, ktoré teraz spôsobil jej muž. Je totiž evidentné, že jeho problémy s alkoholom sa vrátili a on sa môže znova ocitnúť na protialkoholickom liečení.

Okamžite musí vyhľadať pomoc

Ľubomír Okruhlica, riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí

Dve tretiny ľudí, ktorí absolvovali liečbu, dlhodobo abstinovali. Po roku to bolo už okolo 80 percent ľudí. V priemere však treba päť pokusov o liečbu, kým sa človek rozbehne k dlhodobej abstinencii. Sú však aj takí, ktorí to dokážu na prvýkrát. Veľmi závisí od konkrétnej situácie a niekedy aj od spôsobov liečby. Spúšťač môže, no nemusí byť, je to individuálne. Dôležité je, že keď aj dôjde k návratu k pitiu, aby dotyčný čo najskôr vyhľadal pomoc a zastavilo sa to.

Koľko alkoholu predstavuje 1,75 promile

Za dve hodiny by musel človek napríklad vypiť spolu:

- 2 veľké pivá (12 °)

- 5 poldecákov 40 %

- vtedy by bola nameraná hodnota 1,73 ‰

alebo

- 3 veľké pivá (12 °)

- 4 poldecáky 40 %

- vtedy by bola nameraná hodnota 1,8 ‰