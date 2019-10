Richard Stanke opäť šoféruje: Ako to, že po jazde v opitosti dostal vodičák o 4 mesiace skôr?!

Herec Richard Stanke (52), ktorý je známy aj hlasnými vystúpeniami na protestných pódiách, si v máji poriadne zavaril, keď šoféroval pod vplyvom alkoholu a spôsobil dopravnú nehodu.

Hoci si to odnieslo „len“ jeho auto a vyvýšený obrubník, policajti si na prominentného vodiča posvietili a na mieste mu namerali 0,75 promile alkoholu v krvi. Okamžite prišiel o vodičák a, ako informoval Nový Čas, umelec obišiel len s pokutou vo výške niekoľko stoviek eur a zákazom šoférovania na osem mesiacov. Ako sa však ukázalo, Richard dopadol lepšie, ako čakal. Nový Čas ho totiž prichytil opäť za volantom, ako sa preháňa ulicami hlavného mesta, a to ešte pred vypršaním trestu.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Stanke sa v máji dopustil poriadneho prešľapu, keď si ráno po bujarej oslave sadol za volant svojho luxusného auta a spôsobil dopravnú nehodu. So svojím štvornohým tátošom vybehol na vyvýšený obrubník kruhového objazdu a na miesto bola privolaná policajná hliadka. Tá Richardovi namerala 0,75 promile alkoholu v krvi a škodu odhadla na 6-tisíc eur. Okrem toho hercovi muži zákona na mieste odobrali aj vodičský preukaz.

Len štyri mesiace po havárii je však všetko inak a Stanke si opäť spokojne brázdi ulice hlavného mesta, pri čom ho nasnímal aj fotograf Nového Času. S otázkami sme sa preto obrátili aj na kompetentných. „Príslušný správny orgán uložil vodičovi pokutu vo výške 700 eur a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá na osem mesiacov,“ povedala nám bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Slamková.

Tá tiež uviedla, že Richard si podal písomnú žiadosť, na základe ktorej mu vodičák vrátili o štyri mesiace skôr. „Na základe písomnej žiadosti obvineného a splnenia zákonných podmienok bolo 6. septembra obvinenému upustené od zvyšku sankcie zákazu činnosti,“ dodala Slamková.

Otvoriť galériu Zdroj: Infografika NČ

Niet teda divu, že herec na svojom aute uháňa po bratislavských uliciach.uviedla jedna z návštevníčok kaviarne, kde si známa tvár dopriala dopoludňajší oddych.

Strčil hlavu do piesku

Samotnému vinníkovi pritom krátko po nehode do reči nebolo, a keď sme sa pýtali na príčinu jeho neuváženého konania, stroho nás odbil. „No a čo s tým?“ reagoval nahnevane Stanke a rovnakým tónom odpovedal aj na ďalšie otázky Nového Času. „Žiadne vyjadrenie k tomu nebude. Naozaj to s vami nebudem riešiť,“ vyjadril sa Richard. Jeho správanie sa však nepáčilo ani verejnosti, ktorá videla problém najmä v tom, že herec sa spoločensky angažuje a káže o slušnosti a morálke, no sám šoféruje opitý.

Nátlak, ktorý naplno prepukol na sociálnej sieti, ho teda zrejme prinútil ospravedlniť sa. „Asi som tým poškodil protesty, keďže vidím, že to médiá a vládni politici zneužívajú proti ich organizátorom. Nesmierne ma to mrzí a trest za túto svoju nerozvážnosť budem s pokorou niesť,“ spomenul v rozhovore pre Denník N umelec.