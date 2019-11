Branko Radivojevič po návrate na extraligový ľad: Už mi naozaj stačilo

Definitívny koniec. Bývalý reprezentačný hokejový útočník Branko Radivojevič (38) minulý týždeň pomohol ako hráč Dukle Trenčín, kde inak od leta pôsobí v pozíciách športového riaditeľa a asistenta trénera. V piatok však povedal, že stačilo.

Dvojnásobný medailista z MS sa rozhodol pomôcť zraneniami zdecimovaným vojakom na ľade, hoci od ukončenia aktívnej kariéry 20. marca 2019 netrénoval. V stredu prispel gólom k triumfu Dukly nad Novými Zámkami a bol aj pri piatkovej prehre v Liptovskom Mikuláši.

„Bolo to z núdze, lebo nemal kto hrať. Myslím si, že to bol môj posledný zápas. Bez tréningov sa to jednoducho nedá, človek to neoklame,“ povedal pre hokejportal.sk Radivojevič. Koniec jeho krátkodobej výpomoci si uvedomuje aj hlavný tréner Trenčína Ján Pardavý: „Ráno pred zápasom na Liptove mi povedal, že to naozaj bude jeho posledný zápas kariéry a ďalej už nenastúpi. Treba mu poďakovať za to, ako sa zachoval a ako pomohol tímu.“