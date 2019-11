Z tej sumy sa vám zatočí hlava: Legendárna bunda z Pomády skončila v aukcii

Kožená bunda a čierne nohavice, ktoré si obliekla herečka Olivia Newton-Johnová v slávnom filmovom muzikáli Pomáda, sa na aukcii v Beverly Hills predali za 405 700 dolárov (vyše 360 000 eur).

Podľa aukčnej siene Julien 's Auctions to bol viac ako dvojnásobok odhadovanej ceny. Časť výťažku z dražby, do ktorej speváčka venovala päť stoviek predmetov, podporí jej stredisko pre liečbu rakoviny v Austrálii.

Tesné čierne nohavice a kožená bunda, ktoré si obliekla herečka v úlohe Sandy, boli dôležitou súčasťou kľúčovej scény, v ktorej sa poslušná stredoškoláčka premení na rebelku a spieva spolu s Johnom Travoltom duet You are the one that I want. Herečka prezradila, že nohavice boli tak tesné, že ju do nich počas nakrúcania museli kostymérky doslova zašiť. Na predaj teraz boli s pokazeným zipsom.

Aukcie, v ktorej si mohli filmoví fanúšikovia zakúpiť okrem iného aj podpísané plagáty alebo rad modelov, ktoré herečka počas svojej kariéry nosila, vyniesli celkovo 2,4 milióna dolárov. 71-ročná Austrálčanka je štvornásobnou držiteľkou cien Grammy. Vlani oznámila, že jej lekári tretíkrát za posledných 30 rokov diagnostikovali rakovinu.