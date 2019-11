Úplné vylúčenie brexitu bez dohody: Čo sľubujú konzervatívci svojim voličom?

Britský premiér Boris Johnson už nebude pri presviedčaní voličov ďalej používať hrozbu, že by krajina mohla opustiť Európsku úniu bez dohody.

Vo svojom predvolebnom programe už Konzervatívna strana o takomto scenári vôbec nehovorí, namiesto toho chce voličov získať sľubom, že brexit dokončí čo najskôr a na základe dohody prerokovanej premiérom. Napísal o tom v sobotu britský denník The Times.

Britskí zákonodarcovia v utorok rozhodli, že ľudia v krajine pôjdu 12. decembra k predčasným voľbám. Premiér o ich vypísaní požiadal v snahe vyriešiť pakt, ktorý nastal okolo plánovaného brexitu. Ten sa mal pôvodne uskutočniť už tento rok na jar, posledný odklad z 31. októbra na 31. január budúceho roka EÚ Londýnu definitívne odsúhlasila tento týždeň.

Podľa The Times chcú konzervatívci vylúčením brexitu bez dohody získať vo voľbách hlasy umiernených voličov Liberálnych demokratov, ktorí majú strach z dôsledkov prípadného druhého referenda.

"Ak budete v týchto voľbách hlasovať pre konzervatívcov, potom budete hlasovať pre odchod s dohodou, brexit bez dohody už nie je na programe dňa," povedala v rozhovore pre tento denník ministerka kultúry Nicky Morganová. Johnson sa tento rok v lete dostal do čela vlády so sľubom, že krajinu z EÚ vyvedie v termíne 31. októbra, a to s dohodou, alebo aj bez nej. Možnosť vyviesť krajinu z únie bez dohody mu ale nakoniec tiršáta parlament.