Harabin v otvorenom rozhovore o tom, či sa stretáva s Mečiarom a s kým by šiel do vlády: Pre Progresívne Slovensko má podmienku

Do parlamentnej politiky vstupovať neplánoval, no stal sa volebným lídrom novej strany. Napriek tomu, že naplno kampaňuje a zákon zakazuje sudcom aktívnu politickú činnosť, v talári zostáva do poslednej chvíle.

Kontroverzný sudca Štefan Harabin v rozhovore pre Nový Čas hovorí, čo chce so svojou stranou dosiahnuť a s kým chce prípadne vládnuť.

Po prezidentských voľbách ste hovorili, že neplánujete žiadnu stranícku politiku. Čo sa teda stalo?

Ako som povedal pri svojom prvom vystúpení v pozícii volebného lídra strany Vlasť, už sa nemôžem pozerať na to, ako politická kasta, súčasná rovnako ako minulá, urobila zo Slovenska skorumpovaný štát, ktorý si ukradla pre seba a svojich mecenášov. Nedá mi svedomie stáť bokom a vidieť, ako celá naša vlasť a ľudia v nej trpia. Nezakladám žiadnu politickú stranu a ani som do žiadnej nevstúpil. Idem ako volebný líder na čele politickej strany Vlasť. Vychádzam z právneho stavu, ktorý mi to umožňuje. Pokiaľ má urobiť niekto poriadok v štáte a dosiahnuť potrebnú zmenu, tak kto iný ako trestný sudca so 40 ročnou praxou?





Aké bude vaše motto?

Vlasť treba vrátiť ľuďom a nenechať ju v rukách skorumpovanej politickej kasty, ktorá si ju ukradla pre seba a svojich nikým nevolených mecenášov v pozadí.





Čo si má pod tým človek predstaviť?

Právo, poriadok a spravodlivosť pre všetkých a pre každého rovnako. Treba úplne odpolitizovať justičný systém a zaviesť nulovú toleranciu pre zásahy politikov do zloženia a vedenia Ústavného súdu, prokuratúry a polície. Pozrite sa, kto sa nám chystá vládnuť - zlodeji a kšeftári, úžerníci, pedofili, feťáci. Mne nie je osud slovenských občanov ľahostajný. Treba zastaviť umieranie ľudí na vyliečiteľné choroby, zastaviť rast chudoby. Nehovoriac o úrovni vzdelania, ktorá klesá. Idiotizujú nám deti a ja sa na to nemôžem pozerať. Pre mňa by bolo pohodlnejšie zotrvávať v talári. Smer vládne posledných 12 rokov s dvojročnou prestávkou. Fico mal dobrú myšlienku sociálneho štátu, ale kam to doviedli zlodeji okolo neho? Má bez prestávky zdravotníctvo, financie, vnútro... Podľa Eurostatu z roku 2016 na Slovensku zomiera ročne 7 - 11-tisíc ľudí zbytočne. Sú tu absurdity - ako napríklad nedávno v Bratislave, keď sa hádajú nemocnice o to, kto nebude operovať mladého chlapca alebo v Nitre, kde lekári operovali nesprávne koleno a odmietajú tohto pacienta odškodniť – vraj nie sú na to peniaze.



Ukážete aj nástroje, ktorým by ste to chceli zmeniť?

Nesmie sa kradnúť. Ľudia umierajú pre to, lebo skorumpovaná politická kasta a kšeftári kradnú. Politici a zástupcovia štátu by mali podľa nášho programu za svoje rozhodnutia ručiť celým svojím majetkom.





To bude najdôležitejší bod programu?

Áno, zabránime kradnutiu. Veď vieme, kde sa kradne - v zdravotníctve to bolo napríklad cétečko, ktoré kúpili za 2,5 milióna eur namiesto pol milióna. Tak niekto kradne. Kto kradne, ja? Minister vnútra kryje tých, čo kradnú. Generálny prokurátor ich rovnako kryje. Ja viem, čo treba urobiť a nebojím sa to urobiť.



Akým štýlom to chcete urobiť?

Program zverejníme na budúci týždeň na webe strany.