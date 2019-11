V severnej Sýrii začali pôsobiť turecko-ruské hliadky: Sú súčasťou dohody

Na severe Sýrie začali v piatok pôsobiť spoločné hliadky tureckých a ruských síl, ktoré sú súčasťou dohody o stiahnutí kurdských bojovníkov z pásma pri turecko-sýrskych hraniciach. Informovali o tom agentúra Anadolu a televízia TRT.

Spustenie prvej hliadky ruskej vojenskej polície a tureckej pohraničnej stráže potvrdil aj spravodajca agentúry AFP. Podľa neho sa začala okolo poludnia miestneho času (10.00 h SEČ) v oblasti ležiacej východne od sýrskeho pohraničného mesta Dirbasíja.

Podľa ruského ministerstva obrany sa hliadka vydala smerom na západ pozdĺž sýrsko-tureckých hraníc. Na trase dlhej viac ako 110 kilometrov bude rozmiestnených deväť hliadok vybavených príslušnou technikou.

Turecké ministerstvo obrany v piatok avizovalo, že v Ankare je naplánované stretnutie s delegáciou ruskej armády, na ktorom sa bude diskutovať o "taktických a technických otázkach".

Kurdským silám bola na základe dohody dosiahnutej 22. októbra v ruskom letovisku Soči ruským prezidentom Vladimirom Putinom a jeho tureckým náprotivkom Recepom Tayyipom Erdoganom poskytnutá 150-hodinová lehota na stiahnutie sa z nárazníkovej zóny širokej 30 kilometrov, ktorá uplynula v utorok večer. Na základe tejto dohody a ďalšej dohody s USA, dosiahnutej niekoľko dní predtým, Turecko zastavilo ofenzívu, ktorú začalo 9. októbra proti kurdským Oddielom ľudovej sebaobrany (YPG) považovaným Ankarou za teroristov.

Turecko-ruské hliadky sa budú pohybovať do vzdialenosti desať kilometrov od hraníc so Sýriou. Dohoda sa - s niekoľkými výnimkami - týka oblastí východne od rieky Eufrat po hranice s Irakom. V oblastiach susediacich so zónou vytvorenou Tureckom sa podľa dohody budú pohybovať oddiely ruskej vojenskej polície a sýrske jednotky.